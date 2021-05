Playlists da TIMMUSIC dedicadas a Claudio Baglioni e Laura Pausini

É sobre Claudio Baglioni, Que chegou aos 70 (com meio século de sucessos na música) e por Laura Bossini, 47 anos, recém-chegado de indicações e shows no Oscar de 2021 e David Di Donatello. TIMMUSIC Alocá-los Playlist necessária Emocionante ouvir isso de novo As canções mais bonitas e famosas De seu rico repertório.

Os melhores anosClaudio Baglioni canta. E talvez sejam exatamente as pessoas que acabaram de chegar: 70. O cantor e compositor romeno nasceu em 16 de maio de 1951 e passou a maior parte de sua vida, mais de meio século, na música, compondo e traduzindo algumas das coisas mais bonitas e canções importantes na história da música italiana.

Entre eles, como você pode ouvir graças à playlist criada pela TIMMUSIC, há Isso é um pouco de grande amorEscrito em 1972 por Baglioni, com apenas 20 anos, a obra mais famosa e conceituada de sua carreira. A canção estreou na décima posição no ranking de singles mais vendidos na Itália e foi o primeiro grande sucesso de Claudio. A canção é reconhecida como a música italiana mais vendida de todos os tempos.

No mesmo ano ele saiu Porta Portes, Lado B do LP, que também está incluído Isso é um pouco de grande amor. A música é dedicada à região de Porta Portes, em Roma, cidade onde Baglioni nasceu e cresceu. Fala sobre o mercado, seus sons e seu cheiro: uma história do cotidiano que se tornou uma das peças mais famosas e queridas da discografia da cantora.

Em 1773 foi a vez lindo amor, Cujo texto fala de uma noite passada que dois amantes passaram juntos, antes de ela se despedir. A música tem muitos covers. O mais famoso deles é o filme Fiorella Mannoia. Mas o dueto de Baglioni com Andrea Mingi e Mango também é popular.

Eu irei embora É uma pergunta que Baglioni se coloca, se perguntando se a história de amor e se sua convivência é certa ou que, ao invés, ele deveria se distanciar de sua história. um poster Em vez disso, é o desejo de imaginar uma ilha deserta se refugiando. Tudo isso baseado em sons com um progresso estranho.

Retirado do álbum de 1978 com o mesmo nome, E como você está? É uma história de amor acabada, com muitas perguntas que ele faz sobre a vida dela: se ela está com outro homem e, em geral, como ela está, agora que os dois não estão mais juntos. A música, como o resto do disco, foi gravada em um palácio francês.

Em 1981 eles saíram Pelo caminho (Uma espécie de previsão de vida, com mil dificuldades e muitas gratificações) E. Você vai possuir (Dedicado ao filho Giovanni), enquanto em 1990 veio a vez Mil dias para você e euUma peça que conta, novamente, uma história de amor no final da linha. A música faz parte de um álbum criado para o cantor e compositor romeno, que mudou para um estilo mais obscuro e obscuro.

Também Laura Bossini Ele nasceu em 16 de maio. O artista italiano mais famoso e amado do mundo, ele acabou de voltar de ganhar o Globo de Ouro de 2021 e a indicação ao Oscar e David Di Donatello, pela canção. Eu faço / eu vi, Que faz parte da trilha sonora de filmes da Netflix A vida na frente dele Com a grande Sophia Loren.

Muito jovem, Laura começou a cantar e cantar com seu pai em clubes na Romênia. Graças ao Festival de Sanremo e Pippo Baudo, em 1993 a Itália pôde descobrir seu imenso talento e sua voz extraordinária. Em sua carreira, a cantora de 47 anos disparou nas paradas ao redor do mundo cantando canções em italiano, espanhol e inglês. A playlist do TIMMUSiC nos permite ouvir 15 de suas músicas que quebraram todos os tipos de recordes de vendas, desde Sem solotudina (Ele venceu na categoria de novas propostas) a Amor alienígenaEle competiu em Sanremo, desta vez no Al Kabeer, em 1994 e ficou em terceiro lugar.

indelével Fazia sucesso desde 1996. Já foi traduzido para o espanhol e português, e acompanhado de um videoclipe filmado na Islândia. A música é dedicada a Alfredo Cerruti Jr., ex-namorado de Pausini, e também foi usada como trilha sonora de algumas séries sul-americanas. Também Ouça o seu coração, Novamente retirado do álbum As coisas que você vive, É uma das músicas mais esperadas pelos fãs durante os shows. A faixa foi incluída em vários sets da cantora e uma versão em espanhol também foi gravada.

Encontramos entre os outros grandes sucessos do artista Amor de emergência, Que também é citado por compartilhamento, no vídeo, do ciclista Marco Pantani (1998); Entre voce e o mar (Escrito por Piaggio Antunachi em 2000) Continue ouvindo (Canção de 2004 que Bossini escreveu ela mesma com Cheope); Vivimus (Outro presente de seu amigo Piaggio Antunachi, vencedor de vários prêmios de música latina em 2004); Como se nunca fosse amor (Focado em uma história de amor final, número um também atingindo os EUA) H. mas não (Do álbum da primavera de 2008, dedicado ao desaparecimento da avó do artista.)