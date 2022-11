Antonella Clerici, anúncio direto: “A família está se expandindo”

Antonella-Clerici-tv It’s Always Newsby’s back

família é sempre meio dia Está em constante evolução e Antonella Clerici parece apreciar positivamente as mudanças que envolvem o seu programa. E a âncora revelou, durante a transmissão ao vivo do episódio de ontem, que uma pessoa ligada à equipe está grávida.

Antonella Clerici não quis revelar a identidade da pessoa que vai ter um filho, mas não escondeu toda a sua emoção em dar esta maravilhosa notícia: Falando em coisas doces, hoje sabemos que a família Sempre Meio-dia vai crescer. Porque uma de nossas colegas está esperando um bebê Pelo contrário, será uma menininha! “. Antes de dar a boa notícia, o apresentador fez um longo discurso sobre a luz e o sol que brilha continuamente todas as manhãs, e se alguns pensamentos são difíceis de resolver à noite, tudo parece mais claro pela manhã, e não é de se estranhar que ao meio-dia é sempre uma onda na hora do dia em que o sol está no zênite.

Antonella Clerici: “É uma menininha…”

“Isso muitas vezes nos ajuda a esclarecer problemas que podem nos parecer cada vez maiores à noite.” Supere o momento pungente Antonella iniciou o programa e passou a comandar as cozinhas E os vários momentos de culto da forma já reservada para as festas de final de ano. é sempre meio dia É um programa muito popular e seguido, originário das raízes teste de chef Afirma-se a cada dia como líder de audiência e não parece sofrer com a concorrência de outras emissoras, muito menos com cortes de compartilhamento. Ele também hospedou nos últimos dias Raul Bova, que apresentou o seu filme dedicado ao Natal Espetáculo de Natal.

Por causa da Covid e da realização de algumas novelas importantes, Raoul Bova afastou-se do cinema, mas agora convida o público a regressar às salas que deviam estar repletas de gente e filmes de qualidade: “É hora de voltar ao cinema. Na verdade, viemos aqui para Milão para a prévia. Queremos ver a sala cheia, seria uma grande emoção.” Bova está muito feliz em participar deste filme de Natal e espera que o público goste.

Raul Bova: “Foram os mais belos natais”

Raoul Bova recebido no estúdio é sempre meio dia Com carinho e calor. Na programação comandada por Antonella Clerici, há sim um ar de festa: entre as luzes, os enfeites e os doces, é impossível não se encantar. O ator não pode deixar de lembrar Aniversários quando era criança, feriados que passava com os pais que agora se foi:

“Lembro-me bem deles. Também porque meus pais não estão mais lá. Foi o melhor Natal. Hoje estou vivendo o Natal de novo graças às minhas duas filhas pequenas que ainda estão na idade mais mágica deste feriado.” ele é Francesca Marsetti e Antonella Ricci, rostos icônicos e sempre presentes A partir de é sempre meio dia Eles conseguem encontrar Bova e conversar com ele. A emoção no círculo de participantes e além é palpável.