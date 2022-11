Cristina Marino, grávida de uma menina de 7 meses, no tapete vermelho com Luca Argentero: foto – Gossip.it

O casal está entre os heróis Perseguição de celebridades – perseguição

Christine Marino Adote todos os pretos. Sorrindo na frente dos paparazzi No tapete vermelho com o marido Luca Argentero. Grávida, ela exibe com orgulho a barriguinha de 7 meses: Entre o final de janeiro e o início de fevereiro de 2023, ele terá seu segundo filho depois de Nina Speranza, nascida em 20 de maio de 2020. A atriz, modelo e empresária de 31 anos e o ator de 44 anos Eles estão entre os heróis Perseguição de celebridades – perseguiçãoformato de sucesso do Prime Video, em streaming na plataforma Amazon a partir de amanhã, dia 17 de novembro.

Christina e Luca acolheram a aventura com grande entusiasmo, que lhes foi apresentada em uma bandeja de prata. Também no elenco Salvatore Esposito E a Mark D’Amore (estrelas “Gomorra – a série”), comediante, apresentadora de TV e atriz Katya Vollisadois grupos de comédia ChacalCiro Priello e Fabio Balsamo como cantores Digital E a Irama.

Os dois, fugindo para a Itália, devem, como todos os outros rivais famosos, manter sua liberdade por duas semanas, apesar de seus limitados recursos econômicos. Em seu caminho estarão alguns dos mais conhecidos analistas, investigadores profissionais, especialistas em segurança cibernética, analistas e rastreadores humanos da polícia e inteligência militar.

Marino e Angerero se divertiram como nunca antes no noivado. “Você esquece que as câmeras estão seguindo você. Luca e eu nos divertimos muito. Fico feliz que você tenha visto um novo lado de Argentero, ele é sempre tão sério”Christina explica aos repórteres na coletiva de imprensa.

“Fui tratado por Christina como lastro durante toda a fuga – Lucas revela – Viva no espírito de uma tremenda competição. Por outro lado, vivi essa experiência como um jogo com um agonista como o Cri.

Durante as gravações, a dupla discutiu: “Tivemos uma briga. Casais que não brigam são chatos. Numa experiência deste tipo, é natural que surjam os aspectos que caracterizam os cônjuges. Ele é mais racional e educado, eu sou mais ousada e instintiva. Nós fazemos as pazes. Essa experiência, confirma o ex-Gevinho,“Foi a lua de mel, a fuga do amor verdadeiro. Nós nos casamos por causa da Covid e foi difícil viajar pelo mundo. Então, entre dar à luz a Nina e trabalhar, não havia chance. Com “Celebrity Hunt”, criamos tempo para nós mesmos.