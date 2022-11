Cristiano Ronaldo lançou seu primeiro pool NFT com a Binance

Menos de uma semana antes de fazer sua quinta estreia na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo vai apresentar velho negado. Na sexta-feira, 18 de novembro, ele apresentará uma coleção que faz parte de um contrato de vários anos com binanceA maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo. Sete estátuas em movimento que representam momentos-chave na vida de Ronaldo, desde a infância até seus melhores gols.

“É importante para mim ter criado algo único e memorável para os meus adeptos, que são uma grande parte do meu sucesso”, disse o futebolista português. “Com a Binance, consegui criar algo que não apenas captura minha paixão por jogos, mas recompensa meus fãs por todos os anos em que me apoiaram.”

A estreia acontecerá enquanto fala sobre Binance por outros motivos. Alguns dias atrás com o bilionário Changpeng Zhao Chegue perto de comprar um FTX concorrente, economize renúncia último minuto. Então eu mencionei Ftx falênciaenquanto come Ele prometeu Fundo de resgate criptográfico.

My NFT Collection será lançado em 18 de novembro, exclusivamente Binance. Esta é sua chance de se juntar à minha comunidade Web3 e assumir os momentos decisivos da minha carreira. Inscreva-se agora com um código RONALDO para se preparar e receba uma surpresa quando a coleção cair. pic.twitter.com/5lXNzxs2lC -Cristiano Ronaldo (@cristiano) 15 de novembro de 2022

Quanto custam os jogos do Cristiano Ronaldo?

Os NFTs de Ronaldo terão quatro níveis de raridade: Normal (N), Raro (R), Extremo Raro (SR) e Extremo Raro (SSR). Os 45 Nft mais valiosos (5 ultra raros e 40 ultra raros) serão premiados com leilão, aberto 24 horas no Binance NFT Market. A base será de 10.000 Busd (Binance Us Dollar, uma stablecoin atrelada ao dólar americano; para cada unidade há um dólar de reserva) para raridades super raras e 1.700 Busd para superraridades. Outros 6.600 NFTs – dos quais 600 são raros e seis mil são comuns – serão comprados na Binance. O preço dos itens normais começará em 77 Busd.

Quem comprar NFTs também receberá outros brindes, proporcionais ao seu nível de raridade: desde Cr7 e marketing assinado pela Binance para acessar futuros NFTs portugueses, até a caixa misteriosae acesso a brindes e prêmios para produtos de grife.

Metaverso e blockchain são o futuro da internet

“Acreditamos que o metaverso e o blockchain são o futuro da internet”, disse o cofundador e CMO da Binance. Olá eu sou. “Estamos honrados em fazer parceria com Cristiano para ajudar mais pessoas a entender o blockchain e nos mostrar como estamos construindo infraestrutura web3 para a indústria de esportes e entretenimento.”

Os próximos NFTs da coleção de Cristiano Ronaldo devem chegar no início de 2023.

