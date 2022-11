Ladies Paradise, 16 de novembro de 2022

Previsões Ladies Paradise 15 de novembro de 2022

Vamos descobrir o que eles são juntos progresso em um loop Paraíso feminino que será transmitido terça-feira, 15 de novembro de 2022. entre boas-vindas contando E a amor vacilante e outras se preparando para decolar, a novela não perde uma oportunidade de entreter seu público com uma dose incrível de suspense e emoção. Entre as histórias de interesse estão o episódio vindo de Salvatore para Matilda e Vittorio, e de Vito e Maria para Adelaide com Marcello. Mas vamos ver como!

Episódio 47

de acordo com Enredo do episódio 47 Ladies Paradise 15 de novembro, Stephanie Ele não tem intenção de desistir. Marco Ele deve encontrar seu desejo por isso Trabalho na imprensaMas como Vênus ainda não teve a sorte de convencê-lo disso, ela se voltou para a irmã dele, Matilde.

Isso também é tirado de Vencedor. distância brigando quem os viu alugar posições contraditórias Os dois estão mais distantes do que o normal, e o publicitário acha que ficar longe da empresária é a melhor opção.

enquanto salvador Ele voltou para Milão após uma curta estadia em Londres com sua mãe e irmã. Barman ainda está associado a memória de Anna e sua vida de casados. Ele será capaz de se livrar disso? você com certeza sabe disso, Se você quiser ir mais longeVocê vai ter que parar de pensar nisso.

companheiro MarceloNo entanto, é cada vez mais perto de Adelaide Que, depois de dizer a ele que queria um estufa abandonadaEncontrei mais de um aliado no barman.

Finalmente, de acordo com os desenvolvimentos no Il Paradiso delle Signore em 15 de novembro de 2022 Vito aprendi que Maria decepcionado por Botânico no trabalho. Assim, o almoxarifado fica ao seu lado, incitando-a a não desmoronar.

Correndo no Paraíso para Senhoras RaiPlay

o Fluxo do loop Senhoras Paraíso 15 de novembro disponível em Reproduzir Ray Ao vivo e pós-transmissão opinião 1Versão sob demanda. O acesso à plataforma é gratuito para todos os usuários cadastrados e adultos, e o serviço está disponível online ou pelo aplicativo. O aplicativo RaiPlay está disponível em smartphones, smart TVs e tablets habilitados e, claro, PCs ou Macs.