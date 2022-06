Johnny Depp vs. Amber Heard: O júri chegou ao veredicto – o mundo

Júri Profundo vs. Ouvido em Fairfax Virgínia Uma decisão a ser lida às 15h, horário local, 21h na Itália, foi alcançada após cerca de 12 horas de deliberação.

A intensa operação midiática continuou seis semanas Durante o qual Depp e Heard se separam ao descrever, de pontos de vista opostos, um casamento de horror baseado na violência mútua sob a influência do ciúme, álcool e drogas. Amber e Johnny, que se conheceram em 2011 no set de “The Rum Diary”, se casaram em 2015, mas esse casamento foi quase imediatamente desfeito e em 2016 ela pediu o divórcio e também conseguiu uma liminar para evitá-lo. O ex-marido pode se aproximar dela. Reivindicando danos de pelo menos US$ 50 milhões, Depp acusou Heard de arruinar sua carreira e reputação com um editorial de dezembro de 2018 no Washington Post para coincidir com seu filme Aquaman. No artigo, que na verdade foi escrito por advogados da União Americana pelas Liberdades Civis, Amber se descreveu como uma “figura pública que representa a violência doméstica”. Depois de mais de um ano de conflitos legais, a atriz processou Johnny, alegando que ela também foi insultada quando seu advogado, Adam Waldman, chamou suas alegações de “fraude”.

Sete pessoas – cinco homens e três mulheres – trabalharam na decisão. Para determinar quem ganhou o caso, eles tiveram que examinar uma série de itens, avaliar quem trouxe mais e com mais peso, para provar que ele havia sido difamado e se havia “evidências claras e convincentes de que isso foi feito”. Com verdadeira malícia.”

Johnny Depp não estará presente na leitura do julgamento porque ainda está na Grã-Bretanha, onde jogou ontem com Jeff Beck no Royal Albert Hall, em Londres. Uma fonte próxima ao queixoso disse: “Por causa dos compromissos de trabalho feitos antes do julgamento, ele não estará no tribunal fisicamente, mas entrará para ver o resultado da disputa do Reino Unido”.

Um porta-voz da organização disse: “Sua ausência mostra quais são suas prioridades. Johnny está tocando guitarra na Grã-Bretanha enquanto Amber aguarda um árbitro na Virgínia. Depp está lidando com seu cinismo e falta de seriedade em sua turnê”. Âmbar Ouvido Comentando sobre a ausência de seu ex-marido da turma de Fairfax na Virgínia.

Uma pequena multidão se reuniu do lado de fora do tribunal, nada comparado aos dias “quentes” do julgamento. Uma mulher segura um outdoor decorado com corações e as palavras “Justiça para Johnny”.

Johnny Depp deve encerrar o Umbria Jazz Show em 17 de julho