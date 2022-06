Johnny Depp venceu, Amber Heard o caluniou – o mundo

Johnny Depp ganhou – ganhou, Âmbar Ouvido o caluniou: um julgamento com júri em fairfax Virgínia Ele veio para o julgamento.

Este é o veredicto do júri após seis semanas de julgamento e 13 horas de deliberação em sala fechada. Amber recebeu a frase com a cabeça baixa. Johnny ainda está na Grã-Bretanha e pouco antes de seu veredicto positivo ser lido, ele foi fotografado em um pub de Newcastle. O ator processou sua ex-mulher pedindo “pelo menos” US$ 50 milhões em danos com base em um editorial que ela assinou no Washington Post em 2018. a ira da cultura deve mudar.” Depp não foi mencionado pelo nome. Amber acionou uma reconvenção quando um de seus advogados chamou suas alegações de “farsa”.

Amber Heard terá que pagar o ex-marido 15 milhões de dólares Indenização por difamação: Um valor inferior aos 50 milhões que o autor solicitou, mas ainda enorme e mais que o dobro da pensão alimentícia recebida no momento do divórcio. também Johnny Depp Ele terá que compensar Amber Heard, embora em menor grau do que você gostaria. De fato, os jurados condenaram a atriz a uma taxa de US $ 2 milhões em troca do advogado do ex-marido chamar suas acusações de “fraude”.

reações

“A decepção que sinto hoje está além das palavras”, disse ele. Âmbar Ouvido após o julgamento. “Eu trouxe uma enorme quantidade de provas, mas não foi suficiente para resistir ao poder e influência desiguais do meu ex-marido”, disse a atriz, observando que o veredicto marcou “um retorno a uma época em que uma mulher que ousava falar … contra a violência doméstica foi humilhado publicamente.” “. “O júri me deu minha vida de volta”, letra Johnny Depp.

a operação

A intensa operação midiática continuou seis semanas Durante o qual Depp e Heard se separam ao descrever, de pontos de vista opostos, um casamento de horror baseado na violência mútua sob a influência do ciúme, álcool e drogas. Amber e Johnny, que se conheceram em 2011 no set de “The Rum Diary”, se casaram em 2015, mas esse casamento foi quase imediatamente desfeito e em 2016 ela pediu o divórcio e também conseguiu uma liminar para evitá-lo. O ex-marido pode se aproximar dela. Reivindicando danos de pelo menos US$ 50 milhões, Depp acusou Heard de arruinar sua carreira e reputação com um editorial de dezembro de 2018 no Washington Post para coincidir com seu filme Aquaman. No artigo, que na verdade foi escrito por advogados da União Americana pelas Liberdades Civis, Amber se descreveu como uma “figura pública que representa a violência doméstica”. Depois de mais de um ano de conflitos legais, a atriz processou Johnny, alegando que ela também foi insultada quando seu advogado, Adam Waldman, chamou suas alegações de “fraude”.

Sete pessoas – cinco homens e três mulheres – trabalharam na decisão. Para determinar quem ganhou o caso, eles tiveram que examinar uma série de itens, avaliar quem trouxe mais e com mais peso, para provar que ele havia sido difamado e se havia “evidências claras e convincentes de que isso foi feito”. Com verdadeira malícia.”

esquecer Johnny Depp toca pela segunda vez no Royal Albert Hall e convida Kate Moss para aplaudi-lo. Amber Heard se aposentou para sua “casa-abrigo” no deserto da Califórnia com sua filha de um ano, Una Page. (Lidando)

Deb não estava na sala de aula

Johnny Depp não estava presente na leitura do julgamento porque ainda está na Grã-Bretanha, onde tocou com Jeff Beck no Royal Albert Hall, em Londres. Uma fonte próxima ao queixoso disse: “Por causa dos compromissos de trabalho feitos antes do julgamento, ele não estará no tribunal fisicamente, mas entrará para ver o resultado da disputa do Reino Unido”. Johnny Depp foi fotografado em um pub de Newcastle pouco antes da sentença. Um porta-voz disse Âmbar Ouvido Comentando sobre a ausência de seu ex-marido da turma de Fairfax na Virgínia.

Uma pequena multidão se reuniu do lado de fora do tribunal, nada comparado aos dias “quentes” do julgamento. Uma mulher segurava um outdoor decorado com corações e as palavras “Justiça para Johnny”.

Johnny Depp deve encerrar o Umbria Jazz Show em 17 de julho

reações