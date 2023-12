“Perdi minha irmã gêmea quando ela tinha 7 meses” – Diário

Perla Fatero também está sem Mirko Brunetti. Ok, talvez seja uma afirmação óbvia, mas até agora Grande irmão Construíram a sua trajetória a partir de um caso de amor e de um “triângulo” única e exclusivamente com Greta Rossetti. Afinal, os três ex-jovens ilhéus da Tentação entraram na casa por esse motivo, mas também é verdade que, depois que o ousado Mirko foi embora, as duas mulheres passaram a fazer a sua parte. Por fim, Birla mostrou um novo lado que impressionou o público.

Pearl e a perda de sua irmã gêmea

o Gêmeos têm um relacionamento muito especial Só quem já passou por isso – ou sabe disso – pode compreender o significado deste ditado. Perla Fatero ainda sentia de alguma forma sua presença, embora nunca a tivesse conhecido, exceto durante os meses em que compartilhou o ventre de sua mãe, e nesses poucos meses em que sobreviveu.

Ele não mencionou o nome, mas deu a entender a extensão deste assunto Ele sofre uma perda da qual não se lembra Diretamente, mas ele sempre percebeu isso e ainda sentia seu vazio. “Sinto isso e não sei como explicar. É difícil explicar”, admitiu a Alfonso Signorini, com o rosto cheio de lágrimas.

Birla, vício e renascimento graças ao esporte

Houve um momento em que Perla pronunciou uma frase que atingiu o público como uma pedra: “Seria melhor se ela vivesse em vez de mim.”. Estas não são palavras ditas levianamente, mas surgem do que aconteceu ao longo dos anos com o inquilino da casa. Grande irmão E a face anterior de Ilha da Tentação.

Perla Fatero mostrou outro lado novo, seu lado mais sombrio Maus conhecidos O que a levou a entrar no túnel do vício. “Essas coisas são um engano, fazem você se sentir bem no começo, mas depois te derrubam. Essas são as coisas que te machucam”, disse ele em meio às lágrimas. eu não me apaixoneiEu me cerquei de pessoas que não combinavam com minha personalidade ou com o que meus pais me ensinaram. Uma das muitas coisas que me ajudou muito é spOrt, graças ao caratê eu estava completamente fora das ruas. Ter um propósito na vida é algo muito importante. Esportes me emocionaram“.

O esporte – o karatê neste caso – não como uma simples válvula de alívio, mas como uma lição objetiva e de vida. Como uma bússola que ajuda você a encontrar o caminho. a Mensagem positivaàs vezes.

Perla conhece seu pai, Alessandro Fatero

“Sinto-me culpado pela maneira como os tratei.”Ela admitiu isso referindo-se aos pais que nunca a abandonaram, nem mesmo nos momentos mais difíceis, quando ela se fechava e direcionava sua atenção para as pessoas erradas. O que ela nunca imaginou é que seu pai, Alessandro, estava esperando por ela no jardim e só tinha palavras bonitas para ela.

“Não pense mais no passadoEstamos orgulhosos de você e estamos sempre perto de você. Considere isso um lindo presente. (…) Aproveitem até o fim, sejam honestos como fizeram agora e tenham calma.” Mesmo quando Signorini tentou trazer de volta – mais uma vez – o tema Mirco que o Padre Fatero tão elegantemente havia apagado.