Trem noturno para Lisboa filme, elenco, atores, final, onde foi filmado

A produção é de suíço. O ano de construção é 2013 e a duração é de 1 hora e 50 minutos.

A tendência é por Projeto de lei agosto. Os heróis principais são Raimundo Gregório E Estefânia Jogado direto antes Jeremy Ferros E Melanie Laurent. Também no elenco Jack Houston Por sua vez Amadeo.

Filmado em Portugalespecialmente A Lisboa e arredores da província Capital portuguesa.

A produção é de Estúdio de produção cinematográfica de Hamburgo Em cooperação com C Filmes AG E Mídia Palm Star.

O filme é conhecido mundialmente pelo título Trem noturno para Lisboa.

para Bernaem suíçoo professor Raimundo Gregório (Jeremy Ferros) Ele salva uma jovem do suicídio pulando de uma ponte e a leva para a escola onde trabalha. Durante a aula, a menina sai do prédio e Raimundo Ele a perseguiu sem sucesso para devolver seu casaco. Ele encontra no bolso um livro escrito por portugueses Amadeo de Almeida Prado (Jack Houston) Ele vai até a livraria e descobre que o livro foi vendido para a mulher no dia anterior.

Encontre sua passagem de trem Lisboa Quem sairá daqui a quinze minutos dentro do livro e irá para Estação central Espero encontrar a mulher. Pegue o trem para Lisboa Ele lê o livro e fica fascinado pela história.

quando se trata de Lisboa, Raimundo Ele decide ficar na cidade para a reunião Amadeo. Ele encontra sua casa onde sua irmã mora Adriana (Charlotte Rampling) E ele logo descobre Amadeo Ele morreu. Raimundo Decidiu-se procurar pela vida AmadeoQue foi médico e escritor e pertenceu à resistência contra o ditador SalazarE suas descobertas afetam sua vida privada.

Abaixo está o elenco do filme Trem noturno para Lisboa