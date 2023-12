Chiara Ferragni, linha de joias falida. “Esperávamos mais”, The Bang – El Tiempo

Os primeiros são os pandoros e os ovos de Páscoa. Agora o dinheiro está relacionado às joias. Repubblica explica o novo problema enfrentado por Chiara Ferragni, que se aprofunda na questão ligada à linha de joias, lançada em colaboração com o Grupo Morellato em 2021. Paolo Baravelli, dono da joalheria de mesmo nome em Ferrara, explica o decepcionante progresso da linha de joias. A parceria já deu sinal de positivo ao influenciador: “Acho que posso expressar uma opinião geral de que não só eu, mas também muitos outros colegas que aderiram esperavam mais. Por um lado, é provavelmente um produto 'não muito caro' . Se decidir promover uma garrafa de água a 8 euros, não conseguirá criar uma joia que comece nos 49 euros. As pessoas esperam algo mais elitista, e talvez fosse necessário outro investimento em materiais, focando-se na prata em vez desta. liga hipoalergênica. Além disso, uma parte das pessoas “gosta”, mas uma grande parte dos clientes é afetada negativamente por ela. Tenho notado que muitas vezes se você não marcar o influenciador, a joia pode ser vendida. não compre. Tenho horas de fila que não desaparecem nem com as vendas.

Mas isto não é tudo. Paravelli dá mais um golpe na esposa de Fedez: “As joias da linha chegam atrasadas.Isso também aconteceu com a última coleção de setembro de 2023, com as peças em nossa loja poucos dias depois do anúncio da linha no mercado.