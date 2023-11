Volume de negócios combinado de 1,2 mil milhões de euros e EBITDA ajustado de 430 milhões de euros

A Digi Communications NV, uma grande empresa europeia de telecomunicações cotada na Bolsa de Valores de Bucareste, registou receitas consolidadas (incluindo receitas e outras receitas) de 433,7 milhões de euros no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 13% em comparação com o mesmo período de 2023. ‘Ano passado . O EBITDA ajustado aumentou 19% face ao resultado do terceiro trimestre de 2022, atingindo 150,4 milhões de euros. O EBITDA ajustado, excluindo o impacto da IFRS 16, aumentou 21% em termos homólogos para 129,3 milhões de euros.

O forte desempenho no terceiro trimestre, em linha com as expectativas da gestão, contribuiu para os resultados alcançados nos primeiros nove meses do ano. Como resultado, o Grupo registou receitas consolidadas de 1.238,8 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2023, um aumento de 13% face aos nove meses de 2022, e EBITDA ajustado de 430,3 milhões de euros (+16% face aos nove meses de 2020) e EBITDA ajustado – excluindo o impacto da IFRS 16 – de 367,9 milhões de euros (+17% vs. 9M 2022).

Sergei Buljak, CEO da Digi Communications, comentou: “Estes fortes resultados financeiros alcançados pelo nosso Grupo no terceiro trimestre reflectem o sucesso das nossas iniciativas estratégicas. O notável desenvolvimento em todas as categorias de serviços na Roménia e em Espanha está em linha com as nossas expectativas para este ano, e confirma a nossa ambição de crescimento na Europa. As finanças são resultado direto do forte aumento da base de clientes, impulsionado por um aumento significativo de RGU na Roménia e Espanha, especialmente no setor móvel onde registámos um aumento de 19% e 24 % de crescimento, respectivamente, ano a ano. ..e à medida que continuamos a expansão geográfica da Digi em nossos mercados Atualmente, continuamos comprometidos em fornecer serviços competitivos e inovadores a todos os nossos clientes. Olhando além de 2023, temos o prazer de entrar em mercados como como Portugal e Bélgica, onde pretendemos replicar o nosso modelo de serviço de alta qualidade e com boa relação custo-benefício, garantindo assim o nosso crescimento contínuo no panorama europeu.

No terceiro trimestre de 2023, a Digi continuou a crescer em todo o seu portfólio de serviços, ultrapassando 23,2 milhões de contratos (RGU) nos seus três mercados de operações: Roménia, Espanha e Itália, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. As ofertas do grupo incluem serviços móveis, fixos, internet, dados e TV paga. Na Roménia, a Digi fornece serviços fixos de telecomunicações e entretenimento através de uma rede de fibra óptica tecnologicamente avançada. O grupo também opera uma rede móvel na Roménia, que partilha uma infraestrutura de fibra fixa. Na Espanha, a Digi oferece serviços móveis, de banda larga e fixos, enquanto na Itália o grupo oferece exclusivamente serviços móveis.

O segmento móvel é certamente o mais importante e produz o maior número de RKUs entre todas as categorias de serviços do Grupo, contribuindo com 45% do total de RKUs nos três mercados. O número de RGUs nesta categoria atingiu 10,5 milhões, um aumento de 21%, abrangendo clientes móveis na Roménia, Espanha e Itália.

Na Roménia, o setor dos serviços móveis atingiu 5,6 milhões de RGUs, um aumento de 19% face ao terceiro trimestre de 2022. Os serviços fixos móveis registaram um aumento de 10%, face ao mesmo período do ano passado, para 4,5 milhões de RGUs, enquanto os serviços pagos O setor de serviços de TV (cabo e satélite) aumentou 5% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 5,6 milhões de RGUs. Juntamente com os telefones fixos, o número total de RGUs no mercado romeno atinge 16,7 milhões de clientes, um aumento de 10%.

Ainda no terceiro trimestre de 2023, a atividade em Espanha continuou a apresentar um bom desempenho, com o número de utilizadores de serviços fixos, Internet e móveis a aumentar 33% face ao mesmo período do ano anterior, atingindo 6,1 milhões de utilizadores RGU. O número de utilizadores de telemóveis aumentou 24% para 4,5 milhões de RGUs, enquanto o número de utilizadores de banda larga aumentou 66% para 1,2 milhões.

Em Itália, o número de utilizadores de telemóveis aumentou 14%, atingindo 409 mil RGUs no final do terceiro trimestre de 2023, face a 359 mil no segundo trimestre.

Dragos Civo, Gerente Geral da Digi Itália, comentou: “Culturar a marca de 400.000 unidades é um resultado muito importante para nós e estamos muito entusiasmados em ver nosso compromisso em oferecer produtos e serviços inovadores a custos transparentes e sustentáveis. É a atenção constante ao cliente que tradicionalmente nos distingue e ao desejo de colocá-lo no centro Nossas atividades fazem com que muitos novos usuários na Itália escolham a Digi como sua operadora móvel, um sucesso que nos incentiva a oferecer sempre o melhor, desenvolver novos serviços e redobrar nossos esforços para que antigos e novos clientes estejam sempre satisfeitos com o relacionamento existente e com a nossa oferta.

As iniciativas estratégicas do Grupo em Portugal e na Bélgica lançam as bases para a futura expansão da Digi nestes dois mercados. Em Portugal, a subsidiária está ativamente a lançar as bases para o início dos serviços comerciais em 2024. Os preparativos são apoiados por uma parceria de longo prazo com a Cellnex, um grande player no setor de infraestruturas de telecomunicações neste país.

Na Bélgica, a Digi Communications Belgium NV e a InSky NV lançaram as bases para operações futuras ao assinar uma série de acordos grossistas em agosto de 2023 com a Proximus Plc, o operador líder de telecomunicações na Bélgica. Estes acordos complementarão o pacote de espectro móvel conquistado pela joint venture em junho de 2022.

O relatório completo está disponível abaixo conexão.