Ladies’ Paradise: prévias do episódio que vai ao ar hoje, 16 de novembro. Aqui está o que vai acontecer!

Em um anel Paraíso das mulheres Quinta-feira 16 de novembro de 2023Matteo se vê envolvido em uma acirrada disputa com Marcelo, culminando em sua decisão de renunciar. Apesar disso, seu meio-irmão implora que ele mude de ideia e fique. enquanto isso, TancrediDepois que ele fez uma cena para Vittorio, Ele busca um confronto direto com Matilda. Paralelamente, esta última pede desculpas ao diretor pelas ações do marido.

No círculoO clima está tenso tendo como pano de fundo as eleições O novo presidente: Flora ou Fiorenza serão escolhidas? Entretanto, depois de Vito saber dos problemas de Tissotti Colombo, desenvolveu uma ideia que poderia Uma revolução na vida dele e na vida de Maria. As prévias revelam detalhes interessantes sobre como essas tramas se desenvolverão, e o público terá a oportunidade de descobri-las amanhã, às 16h, na Rai 1.

Ladies’ Paradise: Matteo está pronto para partir

depois Mancino perguntou a Maria Para cumprimentá-lo, Matteo finalmente percebeu que era hora de se abrir com alguém e pedir ajuda. Claramente o credor queria insinuar isso A segurança de sua amiga estava em perigo por causa dele. Determinado a enfrentar a situação, Matteo confidenciou tudo a Marcelo, que reagiu com extremo nervosismo.

Discussão entre Matteo e Barbieri se transformou em um Comparação difícilTanto é verdade que o primeiro está agora pensando seriamente em renunciar. Apesar disso, seu meio-irmão não tem intenção de deixá-lo ir e pede que ele fique.

Ladies Paradise é transmitido no canal Al Rai 1 (foto ANSA)

Matilda pede desculpas a Vittorio

Tancredi Ele perdeu o controle. o homem Ele percebeu que ainda existia uma relação profunda entre Vittorio e Matilda: Ele os surpreendeu em um momento íntimo mais intenso do que nunca. Diante disso, Di Sant’Erasmo tentou separá-los, fazendo uma oferta através da Fiorenza para assumir a Tissotti Colombo, empresa que Conte e Frigerio vinham tentando salvar juntos.

Mas durante um dos eventos realizados no clube. O irmão de Marco percebeu que não havia alcançado seu objetivoOnde viu o diretor e sua esposa parecendo mais unidos do que nunca. Tancredi desabafou sua frustração com Vittorio. Matilde, humilhada pelo comportamento do marido, pede desculpas a Vittorio, enquanto Di Sant’Erasmo busca um confronto com ela.

Ladies’ Paradise: Vito tem uma epifania

O clima no clube é de muita emoção por ocasião da eleição do novo clube Presidente. A pergunta que todos fazem é: Quem será escolhido entre Flora e Fiorenza?? Ambos estão mais determinados do que nunca, convencidos de que têm tudo para vencer. Resta saber quem prevalecerá entre os dois.

enquanto isso, Vetoapós tomar conhecimento do estado de Tissotti Colombo, ideia brilhante O que pode mudar radicalmente o rumo da sua vida e da vida de uma pessoa Maria. O antigo contador da loja pode estar pensando em assumir o controle da empresa Ézio e Glória Para garantir um futuro significativo em Milão ao lado do seu ente querido?