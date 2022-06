Covid-19, regras de verão: no cinema sem máscara, nos bondes e navios continuam protegidos. Pare de vacinas, mas não por multas

Às portas da temporada de verão, as regras e restrições da “liberdade de todos” no combate à Covid-19 continuam a ser um dos principais temas na luta contra o vírus. A propagação do Covid-19 continua, mas as altas temperaturas que já atingiram a maior parte da Itália estão levando o governo a um plano de flexibilização gradual. O primeiro dia de junho é a última despedida da Passagem Verde para todos os viajantes que entram ou retornam à Itália. Os italianos que retornam do exterior, aqueles que decidiram passar suas férias em nosso país e aqueles que chegam por motivos comerciais não serão obrigados a apresentar um certificado anti-Covid Green. A ordem do ministro Speranza sobre medidas antivírus para viajantes expirou ontem, 31 de maio, sem mais renovações. Juntamente com a faixa verde, não será mais necessário mostrar um resultado negativo de um esfregaço molecular feito há 24 horas ou rapidamente nas últimas 48 horas. As coisas mudam no caminho. Para quem pretende passar as férias na Alemanha, França, Espanha ou Portugal, ainda precisa de obter o certificado verde.

Compromissos cancelados a partir de 15 de junho

fora para as máscaras Ir para Cinemas, teatros, ginásios, salas de concerto . O comprometimento do dispositivo anti-Covid também cai Espaços de entretenimento e música ao vivo . É livre para eliminar quaisquer restrições e assistir a shows em ambientes fechados.

Ir para . O comprometimento do dispositivo anti-Covid também cai . É livre para eliminar quaisquer restrições e assistir a shows em ambientes fechados. Suspenda a vacinação obrigatória. Chega de obrigação de provar que foi vacinado contra o Covid. Uma luz verde afetará todos os trabalhadores, incluindo professores e agências de aplicação da lei. Os únicos excluídos do relaxamento são os profissionais de saúde e o pessoal da RSA, que terão de cumprir a obrigação de vacinação e máscara até 31 de dezembro. Para o restante da população, todos aqueles que até 15 de junho ainda não cumprirem a obrigação em vigor receberão, mesmo após a data de término da medida, um Multar A partir de 100 euros esperados. Atualmente, cerca de dois milhões de pessoas com mais de 50 anos foram notificadas da pena.

Máscaras ainda estão no transporte

Se o risco de contágio é menos preocupante para locais de entretenimento, para transporte público, a ideia do governo é manter uma linha de sabedoria. Assim, o dia 15 de junho nem pode ser o horário escolhido pelo Ministério da Saúde para acesso gratuito a bondes, trens, ônibus, navios, balsas e todo o transporte local e remoto a partir da obrigatoriedade de máscaras. “A ciência decide”, repetiu o ministro Esperanza várias vezes nas últimas semanas. A discussão entre o governo e os técnicos do antigo Serviço de Contraterrorismo prossegue nestas horas, com a expectativa de que o Estado seja informado da decisão final nos próximos dias. Quanto ao assunto aeronaves, a comparação é mais incerta. O governo pode decidir sobre a opção final gratuita para todos, levando em consideração também a diversidade de regras atualmente em vigor em vários países europeus. Basta dizer que ao ir para a Itália a máscara deve ser usada ou não de acordo com os regulamentos do país ao qual pertence a companhia aérea com a qual você está voando.

Mais máscaras na escola

Enquanto os chefes regionais continuam exigindo a abolição imediata da máscara escolar, o governo vai direto ao ponto. A pressão que está sendo feita para libertar as crianças dos dispositivos anti-Covid pelo menos para os exames do ensino médio e da oitava série não parece estar funcionando. “Existe uma regra existente que pretendemos respeitar, mesmo que trabalhemos para que possa haver uma situação epidêmica completamente diferente no próximo ano”, disse há alguns dias sobre o tema da esperança. Assim, o horizonte a que o governo prefere regressar é setembro, na esperança de que as ondas permitam, uma garantia de regresso gratuito às aulas.

Leia também: