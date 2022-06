Uma homenagem ao amor entre Elizabeth e seu falecido marido, o príncipe Philip

Ed Sheeran

Ele deveria cantar seu romance antes do hino nacional.

Uma homenagem pungente que parece ser acompanhada por retratos da rainha Elizabeth II e seu marido, exibidos em telas maxi dispostas ao redor do Grand Theatre e em todo o país. O casamento durou 73 anos, e nasceram Carlo, Anna, Andrea e Eduardo.

Uma homenagem ao casal real, e num momento tão importante também para o Rei e sobretudo para quem a acompanhou com vigor e devoção ao longo da sua vida, desde a morte do seu pai até ao casamento às pressas com grande alarde ao longo de 73 anos atrás até sua morte em abril de 2021.

Muitos outros convidados da lista estão na noite do dia 4 de junho, começando com grandes nomes da música britânica como eu

Quinn, Elton John e notícias de Mabel, George Ezra e Sam Ryder. Depois, Doran Duran, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Rod Stewart, Diana Ross, Sir David Attenborough e David Beckham. Elton John,

Durante a turnê, ele pode não estar fisicamente presente no palco, mas deveria ter gravado uma apresentação.

As celebrações oficiais do jubileu de platina começarão na quinta-feira, 2 de junho, com um desfile militar do Trooping The Color com mais de 200 cavalos, centenas de músicos do exército e mil soldados e oficiais, enquanto no céu a Royal Air Force se apresentará no ar. acontece.

No dia 3 de junho, a missa tradicional será celebrada na Catedral de São Paulo, em Londres, enquanto no dia 5 de junho a cerimônia terminará com um Grande Almoço Jubilar, um Grande Almoço Jubilar nas ruas do campo e uma Procissão do Jubileu de Platina.