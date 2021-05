Elisabetta Gregoraci se apresentando em público com Stefano Coletti: fotos

Elisabetta Grigoraci tem 40 anos: Flavio Briator, carreira e fama no Instagram

Elisabetta Gregoraci Sair com Stefano Coletti. Depois das fofocas e rumores, o piloto (surpreendentemente) postou algumas fotos dele retratando-o com uma showgirl da Calábria. Em casa GF Vip Sempre se falou de um possível flerte entre Coletti, um empresário e motorista que mora em Monte Carlo, e Grigoraci. Especialmente depois de enviar o avião Mensagens diferentes Guiado até o modelo voando em uma aeronave sobre o bunker da Cinecittà.

Elizabeth, no entanto, negou a história de amor e Qulity Ele se fechou em silêncio. Meses depois desse episódio, fotos da showgirl e do jovem motorista vieram à tona. Stefano realmente postou em Histórias do Instagram Algumas fotos que ele tira com Gregoraci. Nós os vemos Ele abraça e sorri, Entre carros velozes e celebrações.

A decisão de sair foi uma surpresa, depois que Elisabetta falou sobre seu relacionamento com ela Flavio BriatoreEles repetem o sentimento de que, apesar do divórcio, ele ainda os vincula. Estamos juntos há 13 anos. Temos um bebê incrível – disse ele Domingo emConvidado Mara Veneer -. Terminamos com quatro, mas somos um casal gay. Temos um relacionamento como se não estivéssemos separados. Passamos muito tempo juntos, nos amamos e também o fazemos por Nathan. No passado, eles me fizeram sofrer muitas coisas. “

“Quando me casei, tinha quem falava que ia durar seis meses ou que me casei com ele porque ele está em boa condição econômica, ainda hoje, este ano – acrescentou -. No começo eu sofri, depois eu disse a mim mesmo: 13 anos juntos, rapaz, não deveria ser Eu não tenho que provar nada a ninguém mais. O fato de ainda sermos uma família e nos amarmos, eu acho que é um exemplo para muitos pais separados. “

Palavras que nos fizeram pensar na possível volta da tocha que, de fato, parece ter sido rejeitada pela filmagem que mostra Elizabeth feliz com Stefano Coletti. Após o divórcio de Briatore em 2017 e a história secreta com Francesco Betuzzi, parece que a showgirl da Calábria encontrou a pessoa certa para ela que pode fazer seu coração bater mais rápido.