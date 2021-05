O Reino Unido abre a lista internacional “verde”

(CNN) – Agora que o mundo começou a se abrir, CNN Travel Ajuda você a fazer planos para 2021 e além com nossos relatórios semanais de notícias de viagens.

Venha aqui para aprender sobre atrações que abrem suas portas, destinos que relaxam as regras de entrada e locais onde os picos de Covid forçaram as autoridades a fechar as persianas.

Os britânicos finalmente poderão se mimar na segunda-feira.

Isso não se deve ao relaxamento dos “lábios tensos” no país, mas sim à etapa posterior de flexibilização das restrições do vírus Corona no país. Inglaterra.

Além da sutil intimidade física – o que não queremos dizer com pijamas e camas de casal – o sinal verde também foi dado para hospitalidade e entretenimento em ambientes fechados, incluindo bares, restaurantes, cinemas e museus.

Portugal, Que reabrirá aos visitantes britânicos apenas a tempo de 17 de maio, está definido para ser o maior vencedor na indústria do turismo. Espera-se que as viagens internacionais sejam reabertas, com pessoas autorizadas a tirar férias muito limitadas A lista “verde” Dos países – apenas alguns recebem turistas no Reino Unido., Que reabrirá aos visitantes britânicos apenas a tempo de 17 de maio, está definido para ser o maior vencedor na indústria do turismo.

Reino UnidoOutros países – EscóciaE a Wells E a Irlanda do Norte Cada parte aplica seu próprio conjunto de restrições, sobre as quais as informações podem ser obtidas Outros países –E aE aCada parte aplica seu próprio conjunto de restrições, sobre as quais as informações podem ser obtidas Quem é o

ItáliaAs ilhas mais famosas, capri – Um destino de luxo na baía de Nápoles – Um rally sobre seus concorrentes turísticos foi roubado esta semana, anunciando que estava a poucos dias de ser “livre de cobiça”, com um deAs ilhas mais famosas,– Um destino de luxo na baía de Nápoles – Um rally sobre seus concorrentes turísticos foi roubado esta semana, anunciando que estava a poucos dias de ser “livre de cobiça”, com O programa de vacinação está prestes a terminar

AlemanhaE a MônacoA mundialmente famosa Oktoberfest pode ter sido cancelada na semana passada pelo segundo ano consecutivo, mas esta semana houve aplausos em partes da Baviera. umaE aA mundialmente famosa Oktoberfest pode ter sido cancelada na semana passada pelo segundo ano consecutivo, mas esta semana houve aplausos em partes da Baviera. Alguns jardins de cerveja ao ar livre Eu abri.

Uma palavra para o sábio: se um homem misterioso lhe oferecer para pular a linha e acertar os dois tiros ao mesmo tempo no pescoço, pare com isso.

Capri, na baía de Nápoles, quase se declarou “livre de Covid”. READ Fórmula 1 2021, classificação de motoristas e instalações Laurent Emmanuel / AFP Tramate Getty Images

TennesseeDolly Parton, a lenda do parque de diversões do país Em Pigeon ForgeDolly Parton, a lenda do parque de diversões do país Dollywood foi reaberto Esta semana de forma limitada.

Em 13 de maio, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos anunciou que americanos totalmente vacinados agora podem ficar sem máscaras em ambientes internos ou externos, já que o programa americano tem sido um sucesso e isso já se aplica a mais de um terço da população.

Nova york’A maioria dos hotéis lendários tem um conjunto de datas de abertura: Dois deA maioria dos hotéis lendários tem um conjunto de datas de abertura: Quadrado Inspirado no Renascimento francês perto do Central Park, a reabertura está prevista para 20 de maio Península Na esquina da Fifth Avenue com a 55th Street, você receberá os hóspedes no dia 1º de junho.

Estados Unidos da América para cada Espera-se que mais de 37 milhões de pessoas viajempara cada dia Memorial Férias no final do mês, um grande empurrão em relação ao recorde de baixa do ano passado.

Fechamentos

Fontes disseram à CNN que agora existem dezenas de casos suspeitos de Covid-19 no acampamento base do Everest, embora as autoridades neguem. Kristi Lou Stout, da CNN, fala com um alpinista norueguês que desenvolveu sintomas de Covid-19 enquanto escalava a montanha.

Monte Everest, Com China Planejando criar um arquivo Nepal. As restrições do coronavírus atingiram um pequeno limite no tamanho da mesa de jantar, ComPlanejando criar um arquivo Linha de separação Para evitar que escaladores do lado tibetano se misturem com escaladores afetados pelo COVID-19

O fato de esta parte mais alta do Everest ser conhecida como “zona da morte” dá alguns indícios de que não é um ambiente para a sobrevivência, e a Reuters relata que não está claro como ou quem vai impor a linha divisória.

Ilhas moldavas Foi um dos primeiros países a reabrir totalmente as portas aos turistas, mas agora está Foi um dos primeiros países a reabrir totalmente as portas aos turistas, mas agora está Turistas do sul da Ásia são proibidos Até novo aviso, ele bloqueou uma rota de fuga para os índios ricos que fugiam da crise da COVID-19 em seu país.

A proibição se aplica a todos os portadores de visto da Índia, Nepal, Butão, Afeganistão, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka e qualquer pessoa que tenha passado por esses países nas últimas duas semanas.

eu não posso esperar

As propostas, publicadas pela Comissão Europeia, recomendavam que os recém-chegados fossem vacinados 14 dias antes da chegada com uma vacina da lista de aprovados.

Washington DC Planos para Planos para Ele será totalmente reaberto em 11 de junho Mas com a limitação da máscara ainda. A primeira fase de um plano de duas partes revelado pelo prefeito Muriel Bowser na segunda-feira verá o levantamento das restrições de capacidade para a maioria das atividades internas em 21 de maio, exceto para bares, clubes e locais de entretenimento.

Tempo em Santa Elena , A minúscula ilha no meio do Oceano Atlântico onde Napoleão foi exilado e que só conseguiu aeroporto em 2017, está totalmente ocupada e reabrirá aos visitantes a partir de 21 de junho. Na lista “verde” do Reino Unido.

Oportunidades de trabalho remoto para esta semana

Toscana eu vi ele Lazio. Se você está cansado de olhar para as paredes transformadas do quarto de hóspedes em seu escritório, você pode ficar tentado a Cidades italianas pitorescas Santa Fiora emeu vi ele

Ambas as cidades oferecem até 50% do valor do aluguel para quem decidir se mudar e teletrabalhar no longo prazo. Não importa o que você faz para viver, contanto que você tenha um emprego “ativo” e tenha conhecimento tecnológico suficiente para fazê-lo em qualquer lugar.

Os candidatos devem ter um emprego “ativo”, embora possam fazê-lo na frente de um laptop em uma varanda panorâmica com vista para um olival, enquanto tomam uma taça de vinho tinto.

Não importa o que você faz para viver, contanto que você tenha conhecimento de tecnologia o suficiente para fazer em qualquer lugar.

As chamadas “vilas de trabalho inteligentes” estão agora florescendo na Itália, à medida que as autoridades locais estão percebendo o potencial para impulsionar a Internet de alta velocidade e criar “laboratórios” para trabalhadores remotos.

