Vá ao Show de Veneza (até 2 de junho). Eletricidade no lago

Amanhã iniciamos as lantejoulas no Venice Boat Show. Autoridade e cerimônia. Em comparação, os principais players do setor marítimo internacional – Azimut Benetti, San Lorenzo e o Grupo Ferretti – estão a experimentar, mas estão longe, também por limites objetivos, da transição elétrica no setor automóvel.

Heróis elétricos em Veneza

No nosso primeiro artigo sobre a Expo 2024, destacamos a presença de alguns campeões de barcos elétricos em exposição em Veneza (leia aqui) – desde Superpoder Aqua Que lança o AquaLink, Frocher com Porsche com 850 Phantom Air, NatPower H com tecnologia de hidrogênio, energia solar elétrica da Silent Yachts) – agora vamos ver outros campeões.

Vamos começar com algumas informações de serviço, a conferência “Náutica divertida no terceiro milênio, impulsionadores de emprego e imagem.”“Na torre Porta Nuova (14h30). Conheça os grandes nomes da indústria naval: Marco Valli, Azimut Benetti, Massimo Berotti, Sanlorenzo, Alberto Galassi, Grupo Ferretti, Sandro Veronesi, Canteri del Pardo – Grupo Universe.

Retrofit de conversão elétrica da Bosch

No setor marítimo, ao contrário do setor automóvel onde este fenómeno não se enraíza, é comum a remotorização dos barcos. Também é possível converter o sistema de acionamento para elétrico.

Para Veneza Engenharia Bosch Fornece soluções Eletrificação de barcos de recreio e barcos a motor até 24 metros de comprimento. Produtos para estaleiros, construtores de barcos e integradores de sistemas. Isso pode ser feito e a empresa acrescenta: “De forma rápida e fácil“.

o A posição de Bush Ele está localizado dentro da Sala Tesa 92 em San Cristoforo. Os componentes do seu sistema completo de eletrificação estão disponíveis para os velejadores que buscam emissões zero Motor elétrico com caixa de velocidades opcional, inversor com conversor e controlador CC/CC integrados. “Este último é o coração do sistema e inclui hardware e uma plataforma de software escalável Permite que o sistema se adapte à aplicação“.

O motor está disponível em dois tipos de potência: 90 e 140 kW. “Graças às dimensões compactas, É possível combinar ambas as opções em compartimentos de motor apertadosfacilitando assim a adaptação aos veículos existentes“.

Há também um FNM híbrido

FNM retorna a Veneza com PROPULSÃO HÍBRIDA FNM, TESTE DE BARCO DUPLO 42HPE/P. FNM HYBRID é a solução híbrida da FNM, marca CMDSPA, localizada em Espaço AS Labrunadistribuidor exclusivo para Itália na Piazzale della Campanella.

Os motores são dois tipos 42HPE/P com vocêeletricidade

25 kW Cada tensão operacional é 96V, Autonomia eléctrica durante 1 hora e O empuxo máximo de combustão interna é de 350 cv cada.

Os visitantes da exposição terão uma “experiência de navegação lacustre silenciosa, confortável e ambientalmente sustentável (nível de ruído 90% menor em comparação com um motor de combustão interna)”.

Soluções Híbrido por FNM Já testado em Veneza: “Aprovado com grande satisfação para táxis, cruzeiros lacustres, barcos de patrulha costeira e barcos de recreio.“.

