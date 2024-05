Sabrina Verrelli, seu olhar mudou para a cabeleireira de Blassie mas todos só notaram seu rosto: “Mas o que você tem em vez de maçãs do rosto?”

A linda Sabrina Ferrelli foi criticada nas redes sociais enquanto exibia sua reforma. Os comentários se concentram no rosto.

Acabamos de vê-la na minissérie Glória, E antes disso no filme Outro feragosto; Para agora Sabrina Verelli É hora de fazer uma pausa e pensar em projetos futuros.

Para começar com uma bela mudança na aparência. A famosa atriz foi ao cabeleireiro Ilary BlasiIsso é dizer Alícia Solidani, O que soltou seus longos cabelos.

No entanto, a atenção da web estava focada apenas em seu rosto, e não em seus cabelos grossos. E a Críticas Eles eram ferozes e pesados.

Por que Na verdade Foi um tema de discussão? O que há de errado de acordo com os internautas? Vamos descobrir o que foi dito.

Sabrina Virilli: Críticas na Internet

Sabrina Verelli Ela é uma das atrizes mais bonitas da nossa televisão. Morena, mediana, curvilínea e extremamente sexy, qualidades que conhecemos e apreciamos ao longo dos anos como juradas de celebridades em… Você merece isso. E pensar que ela nem se acha bonita. Há alguns meses, foi uma confissão surpreendente ao semanário novo:“Minha beleza é mais caseira do que mortal. Quando eu era criança, eu parecia o Maradona. Eu era uma garota mediterrânea rechonchuda, minhas sobrancelhas eram muito grossas e meu cabelo era difícil de pentear, não me sentia feio, mas outros faziam. me sinto errado.” Também acontece com frequência, especialmente com crianças pequenas.

Porém, à medida que você cresce, você muda e deve se tornar mais consciente de seus pontos fortes, fracos e limitações. Há alguns anos, a bela atriz romena A beleza: “A coragem reside na auto-aceitação. Você não precisa ser uma atriz ou uma mulher de sucesso para estar orgulhoso e satisfeito consigo mesmo. A cultura de independência e autoconsciência é transmitida a você por sua família.” Ele admite que sua família tem sido ótima nisso.

O que foi dito no rosto da atriz

Sabrina Verelli Começou a atuar na telinha no início dos anos 1990, e entre ficção e filmes a lista de títulos é bastante longa. Nos últimos anos, como é normal mudar, Mesmo que sempre tenha sido lindo, podemos dizer que é assim hoje Mais e mais. No entanto, muitas pessoas a criticam por alguns motivos Suposto As modificações que ele fará em seu rosto. Suas maçãs do rosto pronunciadas estão sob ataque, o que ficou evidente nas redes sociais no vídeo que ele compartilhou Alicia Solidanicabeleireiro Ilary BlasiFoi alvo de críticas ferozes e impiedosas.

O vídeo mostra a nova aparência da bruxa Sabrina, Mas entre os comentários lemos: “Cabelo bonito, mas como você pode não ver aquelas bolas de tênis que ele tem em vez das maçãs do rosto???? Horrível!!” E “As maçãs do rosto são tão feias, mas por que são tão bonitas se as têm?”. A atriz nunca admitiu que retocou o rosto, mas o faz mesmo assim Lindo Ao lado.