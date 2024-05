De acordo com dados aprovados porOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico Em 2020, a Itália é o quinto país mais tributado da organização, que inclui 36 países. O estresse fiscal, entendido como a relação entre o PIB e os impostos, em nosso país chega a 42,4%.

É claro que a lista de problemas económicos não termina apenas com os elevados impostos. No entanto, o pagamento de impostos elevados poderia levar muitas pessoas a mudar de país “votando com os pés”. É uma prática pouco familiar a muitos idosos que, depois de passarem a vida a trabalhar, não querem que os impostos afectem as suas pensões. A migração para países menos dispendiosos também atrai reformados italianos. Aqui estão os destinos favoritos dos aposentados italianos.

Portugal

Portugal, um país do sul da Europa como a Itália, é um destino muito popular para os reformados italianos ávidos por uma mudança de cenário.

Nos últimos anos, Portugal atraiu muitos. Isso foi possível graças a uma legislação muito favorável para quem deixou de trabalhar. Com efeito, a Lei portuguesa 249/2009 estabeleceu o número de “residente incomum” (“residente incomum”). Para estes sujeitos, há isenção fiscal integral durante dez anos a contar da data limite para reconhecimento deste estatuto.

Outros factores que levam os reformados a migrar incluem o clima e os cuidados de saúde gratuitos. O custo de vida em Portugal também é muito inferior ao de Itália.

Europa Oriental

Países como a Bulgária e a Hungria são igualmente populares entre alguns reformados italianos. Antes da crise pandémica, estes países registaram taxas de crescimento positivas durante vários anos consecutivos.

Além disso, nas capitais da Europa Central e Oriental, pode-se desfrutar de um estilo de vida parcialmente semelhante ao das capitais ocidentais. É por isso que muitos reformados escolhem a Europa de Leste como destino.

Mantendo-se iguais as outras coisas, nesta área geográfica, os reformados podem beneficiar de um tratamento fiscal favorável. Não esqueçamos então que o poder de compra em comparação com a Itália é muito maior. Claro que com uma pensão italiana.

Turquia, Tunísia e Chipre

Estes três países da região mediterrânica também implementaram políticas para atrair reformados italianos. Em todo o caso, são países ribeirinhos do mar e o seu clima é por vezes semelhante ao da península.

A dieta inclui então, em muitos aspectos, muitos dos pratos consumidos na Itália. Além disso, os incentivos fiscais aqui também são numerosos e bem concebidos para encorajar os italianos a permanecer.

Estas escolhas económicas estão frequentemente sujeitas a objectivos económicos que os países mencionados não anunciaram. O objetivo é aumentar a procura interna graças ao rendimento mais elevado que os italianos desfrutam em comparação com os cidadãos locais.

