O drama Raffaello Tonon, embora bem sucedido, também foi atingido pela doença: demorou apenas um momento

Raffaello Tonon não era mais onipresente na televisão e teve que lidar com uma doença que o afetou implacavelmente.

Alguém vai se lembrar dele quando era chamado de O Conde, na época de sua primeira aparição na televisão, aliás fazenda. Raffaello Tonon No entanto, ela deve seu sucesso, como muitos outros, a… Maurício Costanzo. Sem isso, poderia ter sido estranho hoje.

Ele é o falecido marido Maria De Filippi Pela sua observação e vontade no seu programa, isso me surpreende um pouco surpreendente Que se veste com elegância e fala de maneira calma e sofisticada. Um personagem real que o público aprende a apreciar.

Ao longo dos anos, participou de inúmeros programas, tanto como convidado quanto como concorrente, e aos poucos se afastou da televisão, reduzindo suas aparições.

Mas na vida Raffaello Tonon Como apareceu doença, O que o mudou completamente. Vamos descobrir mais.

Raffaello Tonon: O Drama da Doença

Como mencionado Raffaello Tonon Deve sua má reputação a Maurício Costanzo. E na verdade, cerca de 6 anos atrás eu era um convidado no hoje é outro dia Admita honestamente: “Devo tudo a Maurizio Costanzo, que um dia em março de 2004 – depois de ler algumas de minhas entrevistas – me convidou para um painel de nobres contra os coagidos. Eu estava estudando direito e tive que me tornar advogado de divórcio.”

Desde então, muita água passou por baixo da ponte e ainda hoje, 20 anos depois, a televisão é a sua casa. Mesmo que seu trabalho se torne um trabalho Alto-falante rádio. Afinal, com sua voz profunda e rouca, quem se adequava melhor a esse papel?

A confissão anterior de Giffino

Entre os muitos programas em que participou Raffaello Tonon Há também Grande Irmão VIP Em 2017. Após deixar a Câmara dos Deputados, revelou algo que ninguém esperava, deixando todos sem palavras. Convidado de vários programas, ele admitiu que sofria de forte depressão, o que o levava a ter pensamentos ruins.

Por exemplo um Lorella Bucciaconversa em tempo real eu revelo, É revelado que ele é um assassino depressão Quando ele era mais jovem e tinha 30 anos: “Vim para ter a medida completa e sentir o vazio que te atrai, mas não era um vazio interior, era o vazio de uma janela. Nesse momento pensei ‘Se a minha vida vai ser assim,’. não vale a pena viver.’ Pensei em suicídio e não tentei, acho. “Acho que foi um pensamento recorrente por um tempo e antes de encontrar a solução, entendi que não poderia morrer como vítima. eu mesmo.”. Ele decidiu se tratar e esperamos que ele esteja bem hoje Muito melhor.