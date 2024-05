Você se lembra do bebê Kinder? Hoje ele virou homem e está muito lindo: eu o vi recentemente recentemente

Quantos de vocês se lembram do bebê da embalagem Kinder Chocolate que você vê acima na foto de abertura? Hoje ele é um homem lindo e provavelmente já o vi muito.

Entre as matilhas em que as crianças eram os verdadeiros heróis, certamente não podemos deixar de mencionar Chocolate mais gentil. Produzido pela empresa familiar Alba de propriedade dos Srs. FerreroCom o slogan “+Leite – Cacau”, a empresa conquistou os corações dos amantes de doces desde a década de 1960, quando entraram no mundo dos doces.

Eles são amados em todo o mundo e são inconfundíveis, assim como quem são Firmeza Sempre elegante. de 2005 a 2019o rosto do bebê Kinder mais querido que nos acompanhou durante nossas diversas refeições e lanches, conquistou a admiração da equipe Ferrero desde o momento em que entrou para a sessão de fotos, chegando opção Representar a empresa, praticamente no local.

depois Novo restylingSeu rosto angelical foi substituído, mas há muitos que querem saber quem ele é e principalmente o que aconteceu com ele. Dizemos que hoje ele é um homem lindo e você já deve ter visto.

O que aconteceu com o bebê Kinder?

A criança Kinder, que há anos nos seduziu com o seu visual para comprar os doces da conhecida empresa italiana, foi substituída hoje devido a uma questão marketingComo aconteceu com seu antecessor Günter Jöringer. Até a outra criança, lembrada sobretudo pelas gerações mais velhas, ficou muito tempo impressa na embalagem 32 anos.

A identidade do então filho do grupo Kinder, que agora é um homem, levantou algumas sobrancelhas ControvérsiaDepois que alguns personagens deram a entender que eram os heróis daquela cena. Por esta razão, e também para acabar com os rumores, a Ferrero decidiu regressar Observe a identidade A criança real, até então mantida escondida, para lhe dar as devidas vantagens.

Hoje ele é um lindo modelo

Você está curioso para saber como ele ficou famoso hoje criança Que foi anunciado anos atrás com a cara dele Chocolate mais gentil Ferrero? Prepare-se para um breve episódio de desmaio, pois o jovem de hoje é A O famoso modeloIncrivelmente lindo. Você definitivamente terá dificuldade em reconhecê-lo olhos Desta cor azul intensa eles permaneceram quase idênticos.

Estamos falando sobre Matteo Farnese, um belo modelo que mora em Bolonha, fez parte da história do marketing de uma empresa de confeitaria. Como você pode ver em seu perfil nas redes sociais, o jovem posta muitas sessões de fotos além de seus hobbies, viagens, etc. O que posso dizer, você o reconheceu?