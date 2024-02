Feche respeitosamente. Um relacionamento maravilhoso com seus filhos

Lapo Elkann confirma o seu amor por Joana Lemos, ex-campeã de ralis que se casou em 2021 em Portugal, onde o empresário ainda hoje vive. “Demorou um pouco para nos conhecermos, mas a relação com ela está crescendo e ficando cada vez mais linda”, afirma. Insira o novo Canal WhatsApp De Entretenimento Fanpage.it

depois de dois anos Casamento em portugal, Lapo Elkan e Joanna Lemos Eles continuam sendo um casal forte. O empresário admite isso Novela 2000 Que ele interceptou durante um evento de trabalho. O descendente da família Agnelli e o campeão de rali já são uma dupla regular há algum tempo, mantendo-se sempre discretos. Mas LaBeau deixou claro desde o início que o vínculo entre eles estava destinado a se tornar importante. É uma história, a história de Joanna, na qual Elkann investiu e da qual obteve dinheiro. “Conquistamos um ao outro com respeito mútuo, mas também com amor e paciência. Mas, como toda boa história, leva tempo para nos conhecermos, um período para nos aceitarmos. A relação com Jana cresce a cada dia e fica mais bonitaHoje ele diz estar convencido de que tomou a decisão certa.

A vida de Lapo Elkan e Joana Lemos em Portugal

“Conhecemo-nos em Portugal, em Lisboa. Eu moro lá, mas viajo muito e estou muito na Itália“E foi precisamente Portugal, a terra que os deu a conhecer, que o casal escolheu como ‘pátria’”, continuou Elkann.É um país onde as condições climáticas são ótimas, onde as possibilidades de emprego são muito boas e as pessoas criativas encontram em Portugal uma terra que oferece muitas oportunidades. É muito parecido com a Itália“, anunciou o empresário enquanto o terreno o recebia.

A relação entre os filhos de Lapo e Joanna Lemos

Joanna já era mãe de dois filhos Quando ele conheceu Elkann. São Thomas e Martin, nascidos de uma relação de 18 anos com o ex-companheiro Manuel Reimaro Noguere. “Tenho um ótimo relacionamento com os filhos dele e nos damos muito bem. Ambos são adultos: um tem 22 anos e o outro 25 anos“, revelou Labo, “Na vida privada as coisas são muito satisfatóriasDepois, uma breve referência aos erros com os quais teve que lutar durante muito tempo no passado, para reconstruir a sua vida passo a passo, longe dos holofotes e da atenção da mídia.Estou muito feliz com a maneira como você encerrou alguns dos capítulos anteriores. Eu os fechei para sempre e para sempre“, conclui o empresário que parece ter encontrado a sua dimensão longe daquela que conquistou quando era mais jovem.