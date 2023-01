Os eventos de sábado 14 e domingo 15 de janeiro de 2023

Num fim de semana em meados de janeiro, as decorações de Natal são guardadas no sótão e todos – jovens e velhos – voltam à rotina. Retomar a vida cotidiana no ritmo acelerado da vida romena, como sabemos, não é fácil e, portanto, todos nós merecemos um fim de semana de relaxamento, cultura e diversão. Precisamos disso, porque as férias já parecem tão distantes e próximas pontes tb.

Então, o que você vai fazer no sábado, 14 e no domingo, 15 de janeiro? Baixadas as portas das aldeias e dos mercados de Natal, a capital começa a renascer da cultura, das feiras e do teatro com fins-de-semana com muitas histórias por descobrir. Aqui estão os eventos que o RomaToday escolheu para o próximo fim de semana:

Stefano Frissi, Tony Fornari e Emanuela Frissi em “Citra Una Volta”

Você conhece o Quarteto de Cítara? Se você perguntar a um jovem de 20 anos, ele vai balançar a cabeça com um emoji triste, mas só cantarolar “Na velha fazenda…” que com os olhos brilhantes de quem era criança ele vai responder “ia… ia… ò!” Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi trazem “Cetra una volta” ao Teatro Ambra Jovinelli, um espetáculo que revive a magia de Cetra, que faz parte da vida de todos. Ali. Uma viagem entre o passado e o presente, entre a tristeza e o riso, o despertar mágico do quarteto tornou-se uma lenda. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Galeria de anatomia real de Leonardo

A exposição “Anatomia dos Corpos Reais de Leonardo” é uma exposição que homenageia o gênio e sua imensa curiosidade intelectual, inaugurada em Roma no último dia 26 de dezembro. Visitando-o, você pode admirar obras que reproduzem os estudos anatômicos de Leonardo da Vinci com base em sua experiência pessoal de práticas de autópsia: assim, o famoso Homem Vitruviano e o surpreendente estudo de embriões revelam o altíssimo nível de conhecimento anatômico e extrema precisão de desenho de Leonardo. Percorrendo as seções da exposição, o espectador poderá conhecer e entrar no cerne dos estudos do grande gênio florentino que foram a espinha dorsal de sua produção científica e artística. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

IKONO, uma nova experiência imersiva em Roma

Localizada em um local histórico no coração da capital, a nova experiência IKONO em Roma convida visitantes de todas as idades a mergulhar em ambientes emocionantes e instalações altamente interativas para liberar sua criatividade, estimular seus sentidos e criar memórias inesquecíveis. A viagem imersiva, que dura cerca de uma hora em média, desenvolve-se através de uma série de cenários únicos de cortar a respiração, capazes de replicar a emoção de viajar para diferentes mundos, culturas e épocas sem ter de sair da cidade. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A maior feira de tijolos LEGO da Europa

A maior exposição de Lego da Europa chegou ao primeiro andar do Leonardo Shopping Center em Fiumicino. Mais de 2.000 metros quadrados de espaço e 100 modelos deslumbrantes. A exposição cobre 1.500 metros quadrados. Você poderá desfrutar de muitas construções únicas, figuras em tamanho real e grandes edifícios. Do maior Lego Titanic do mundo ao Coliseu, com 188 metros de comprimento, 156 metros de largura, 524 metros de circunferência e 48,5 metros de altura. Haverá super-heróis, vila dos smurfs, vilas espaciais, Roma e Grécia antigas, cidades estranhas e muito mais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piuttosto_than o “clássico feito”

No domingo, 15 de janeiro, às 21 horas, Pierluca Maretti, também conhecido como Piuttosto_che, chegou ao Teatro Brancaccio em Roma, após uma triunfante turnê de verão que o viu participar das 21 datas, todas esgotadas de norte a sul, que ele encenou o seu espetáculo “Fiz o Clássico Uma leitura que combina monólogos cómicos com momentos de improvisação, algumas incursões didáticas e fugazes passagens emocionais. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mercado de bruxas

O Mercado das Bruxas retorna com seu primeiro cenário em 2023, na cidade da Economia do Outro Mundo. A data é domingo, 15 de janeiro, nos antigos prados do matadouro. Muitos expositores temáticos em uma área dedicada ao mercado esotérico e artesanato na outra praça econômica da cidade. Um dia totalmente livre para descobrir objetos e ideias de todos os tipos, tanto do ponto de vista literal quanto esotérico, cristais, incensos naturais, varinhas de mão, talismãs, orgonites, pentagramas de energia, roupas, acessórios, livros, cartas de tarô, manuais de magia e o mais curioso e interessante que você pode imaginar. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

mundo de Banksy

A data de encerramento já foi estendida até o final de janeiro, mas o enorme sucesso da feira continua se estendendo até o final da primavera. The World of Banksy – Immersive Experience in Rome Tiburtina estará realmente aberto até 28 de maio de 2023 e o próximo fim de semana pode ser a oportunidade certa para visitá-lo. O roteiro apresenta mais de 90 obras, incluindo 30 murais em tamanho real criados por jovens artistas de rua internacionais contando ao mundo sobre o enigmático artista britânico, conhecido por abordar questões políticas e denúncias sociais com ironia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

A Grande Exposição de Van Gogh em Roma

Se ainda não o fez, no fim de semana vale a pena visitar a maravilhosa exposição dedicada a Van Gogh no Palazzo Bonaparte. A exposição em Roma, através de 50 obras do prestigiado Museu Kröller-Müller de Otterlo – que alberga uma das maiores colecções de obras de van Gogh – e muitos testemunhos biográficos, reconstrói a sua história humana e artística, para celebrar a sua grandeza universal. Percurso da galeria com um leitmotiv cronológico que remete para as épocas e lugares em que o pintor viveu: da Holanda, à sua estadia em Paris, às de Arles, até Saint-Rémy e Auvers-sur-Oise, onde pôs fim à sua vida turbulenta. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Opera Casanova, o musical de Red Canzian

Depois de um sucesso retumbante e de ingressos esgotados em sua curta turnê de pré-estréia, o musical Red Canzian “Casanova Opera pop” retorna ao teatro a partir de dezembro de 2022. O filme teatral musical se passa na Veneza do século XVIII e é dedicado a uma das figuras italianas famosas no mundo, Giacomo Casanova, Oferece 21 artistas no palco, duas horas de música e 35 canções cantadas ao vivo, 120 figurinos, 30 cenas em mudança, cenografia envolvente e escolhas estilísticas inovadoras. Entre as etapas da turnê de 2023, também está prevista uma estreia em Roma, no Teatro Brancaccio, de 10 a 22 de janeiro de 2023. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cada noz é redonda

Gabriele Pellegrini, também conhecido como Dado, está de volta aos cinemas de toda a Itália com um novo espetáculo: “Dado em todos os aspectos”. O espetáculo será em Roma, de 11 a 29 de janeiro de 2023, no Teatro Tirso di Molina, de quarta a domingo. O novo espetáculo de Dado será um grande show de sentimento cômico, que entre monólogos, canções e uma grande variedade de personagens irá explorar a linguagem do stand-up comedy e do song theatre para encantar seu público e, ao mesmo tempo, questionar-se sobre o pequenas e grandes questões da vida cotidiana, especialmente as dos romanos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Martufello no Teatro Golden

O espetáculo “Cocktail x 3” com Maurizio Martofello, Miriam Mistorino e Luca Negroni chega ao Golden Theatre de 11 a 22 de janeiro. E assim recomeça a temporada de 2023 no Teatro da Via Taranto. “Coquetel x 3” é um espetáculo divertido que mostra um pouco da dinâmica do casal, e se baseia nos conceitos de fidelidade, amor e traição, e consegue misturar com maestria os movimentos dos personagens, o que torna a comédia divertida e inteligente . [TUTTE LE INFORMAZIONI]