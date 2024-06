Sol o ano todo, mar cristalino e impostos baixos. Aqui está o paraíso

Por que você mora em Portugal?

Existem muitas razões para viver em Portugal: é muito seguro, tem vista para o Mar Mediterrâneo e para o Oceano Atlântico, é o país europeu com ondas ideais para o surf, tem festivais e animação como poucos países no mundo e acima de tudo um conteúdo de alto custo de vida.

Depois, há o clima. Portugal tem algumas peculiaridades deste ponto de vista. É bem conhecido, mas vale lembrar: é um país quente, no sul da Europa, mas localizado tão perto do mar e do oceano que as temperaturas são sempre agradáveis. A primavera é longa, ventosa e ensolarada, assim como o verão: nada menos que ideal. Mas as ondas de calor extremo, especialmente na costa, são muito menos comuns do que em Espanha, Grécia ou Itália.

Assim, uma das razões pelas quais vale a pena considerar viver em Portugal é a grande facilidade de adaptação. Os portugueses são um povo latino, certamente simpático e acolhedor, a língua é tão parecida com o italiano que pode ser aprendida em poucos meses, e o estilo de vida é muito parecido com o nosso. Sem falar na burocracia, para nós italianos que moramos em Portugal é muito simples e conseguir sua hospedagem no país ibérico leva algumas horas.

Porchi//Imagens Getty

O país perfeito para nômades digitais

Por último, Portugal oferece impostos preferenciais dos quais devemos aproveitar, quer sejamos jovens (talvez jovens a trabalhar em empregos inteligentes) ou quer sejamos velhos e reformados, a conveniência ainda é muito elevada.

Por esta razão, milhares de pessoas escolhem Portugal todos os anos, tanto entre os maiores de 63 anos como entre os mais jovens. Os impostos são mais baixos que os italianos e o custo de vida também é, em média, mais baixo. Assim, pelo mesmo salário (ou pensão), o poder de compra aumenta, juntamente com a qualidade de vida.