Fiorella Manoia é impiedosa contra muito famosa: “Você me provocou” | Mordidas e maldições são vívidas

Fiorella Manoia foi cruel com ela. Me senti provocado por ela, então a insultei e mordi. Está tudo vivo.

Fiorella manóia É uma artista que há anos é campeã do cenário musical italiano e uma cantora que conseguiu, com suas canções, conquistar um espaço importante para si no mundo da música, tornando-se… Um dos mais queridos da Itáliabem como um dos Mais artistas originais.

Na verdade, o timbre quente da sua voz permitiu-lhe fazê-lo Ele se destaca entre todos os seus contemporâneos. Na verdade, suas interpretações líricas são inesquecíveis, principalmente as interpretações de algumas músicas, como “O que as mulheres não dizem” E “o céu Irlanda“, que permanecerá para sempre Impresso na história da música.

Porém, o que aconteceu com ela recentemente e, sobretudo, a forma como reagiu a isso, também é inesquecível. eu tenho agido Implacável com “ele”usando antes Palavras fortes contra ela E então ele a mordeu.

Tudo isso aconteceu diante dos olhos do marido Carlos Di FrancescoQuem presenciou a cena e Diante dos olhos de todos os telespectadores das redes sociaisSaber que a história se tornou pública. Mas foi isso que aconteceu.

Antes de se tornar uma cantora de sucesso, ela era dublê

Conforme noticiado pelo site “Meus Filmes”, Fiorella Manoia sempre teve uma personalidade distinta Uma personalidade rebelde e aventureira Seu comportamento neste assunto e seu comportamento são evidências disso Compromisso social e cívicoque O trabalho que ela fez antes de se tornar a cantora talentosa que é hoje.

Como relatou Retronica, antes de se tornar um rosto de sucesso da música italiana, Fiorella Manoia foi uma delas Garota dublê Na verdade foi considerado O artista número um na Europa. Eu me especializei em cavalos caindo.

Emocionado com a qualidade da culinária napolitana

Mas foi exatamente isso que levou Fiorella Manoia a agir dessa forma com ela, insultando-a e depois mordendo-a e, sobretudo, com o que “ela” é.

O “ela” em questão não é uma pessoa, ao contrário do que se possa pensar, mas uma coisa, ou seja, Cozinha napolitanaCom sua bondade Isso fez com que Fiorella Manoia ficasse com fome. Como mostra o clipe publicado no perfil da cantora no Instagram, Fiorella Manoia curtiu recentemente em um restaurante em Nápoles com o marido Carlo Di Francesco, sem saber. Resista à gula de suas iguarias. Por isso, antes de experimentar seus pratos, ele disse algumas palavras Palavras provocativas para eles, ou seja: “Quer saber? Você me provocou e eu te provoquei!”.