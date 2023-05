Giro d’Italia 2023, Geraint Thomas: “Tudo parece fácil na TV, mas o nível do grupo nunca foi tão alto”

O silêncio antes do furacão? Se falamos de entretenimento, damos as boas-vindas. Aqueles não foram dias fáceis para o meu piloto Giro d’Italia 2023: chuva forte, condições difíceis e o corte da 13ª (primeira parte alpina) que causou muita discussão. O Corsa Rosa é um tanto tático e chato De acordo com muitos entusiastas que, até agora, decepcionaram um pouco as expectativas. Veremos o que acontece na última semana.

Às vésperas das seis etapas finais deste Giro, Welsh Geraint Thomas No caso de uma ligeira vantagem sobre os seus concorrentes. Dada a supremacia momentânea da Groupama Francesa – FDJ, Bruno ArmrailO porta-estandarte INEOS Grenadiers é o favorito dos homens para o sucesso final, devido à sua diferença de 1:08 da linha transalpina.

Definitivamente uma diferença de vantagem de 0:2 contra o esloveno Primoz Roglic Não é reconfortante, considerando os portugueses João Almeida Ambos estão a 0:22 de Thomas, enquanto nós temos Damien Caruso O tempo é 1:28 do corredor britânico.

“Não espero loucuras como a que Chris Froome fez em 2018. Ciclismo é entretenimento, mas temos que pensar em vencer. E você não precisa gastar energia fazendo isso. Pense em Richard Carapaz no Giro do ano passado: nas duas primeiras semanas ele atacou sempre que pôde e depois saiu na última semana. Eu quero correr, mas não apenas por diversão e talvez explodir e ver alguém tirar vantagem disso. Comecei este Giro tentando perder o mínimo de tempo possível na classificação e espero estar no meu melhor para a terceira semana. Agora as coisas estão indo melhor do que o esperadoPalavras de Thomas na conferência de imprensa.

O galês quis aprofundar o tema relacionado com o espetáculo:”Também estou um pouco desapontado por não ter acontecido. Eu queria me testar contra os outros candidatos. As oportunidades estavam lá, mas as condições não eram adequadas. Às vezes, as coisas podem parecer fáceis na TV quando você assiste à corrida. Mas se você for de 300 a 400 watts, não ficará lento. O nível do grupo hoje é simplesmente mais alto do que nunca“.

disse Thomas, falando de seus concorrentes:”Almeida e Roglic são os mais próximos e, portanto, os mais perigosos. Mas não excluo o Caruso, ele é resistente e experiente, assim como eu … Ele está sempre presente, até agora deu uma impressão de força e no passado muitas vezes esteve perto de vencer. Temos que estar atentos a isso. Mas acho que todo mundo que está atualmente entre os 10 primeiros da classificação geral é um risco“.

Foto: Pierre Colombo