Valeria Golino: “Julia Roberts roubou dois filmes de mim. Scamarcio? nós nos amamos. Agora estou com o Fabio Palombi, ele não faz cinema e é mais novo que eu.”

paraValério Capelli

Diretor: “Eu adoro atores, mas às vezes faço coisas estúpidas”. Ex-Amor: “Se vocês não se machucam intencionalmente, vocês ainda se amam. É assim com Bentivoglio e Scamarcio.” Igualdade de gênero: “Luto pela igualdade salarial, mas rejeito cotas para mulheres”.

Nunca é fácil entrevistar uma das irmãs, a atriz mais talentosa que temos e a única que ganhou duas vezes a Taça Volpi em Veneza. Porque precisamos de nos reposicionar, encontrar a distância certa mantendo a cumplicidade. Ela é de grande ajuda para mim, Valéria GolinoCom as suas considerações fora da rede, nunca é considerado um dado adquirido, com a sua liberdade fluida e o seu caos louco. A segunda parte será exibida nos cinemas amanhã A arte da alegria, do romance Juliarda Sapienza, dirigido por Valéria. Excitação sexual e tentação com um olhar feminino. Modesta (interpretada por Thecla Insolia) é uma personagem com uma adolescência selvagem e sem limites. Extremo Sul, início do século XX.

Giulliarda é uma escritora cuja vida é um romance.

“Eu a conheci enquanto filmava meu primeiro filme em 1986. romance Por Cito Maselli, ele foi meu treinador de idiomas. Ele procurava beleza em todos os lugares. Não entendi, era muito jovem e me arrependo. Tem uma coisa que me preocupa na Modesta, Juliarda me dava tapinhas na bochecha e dizia a mesma coisa. Ela se parece um pouco com Valeria Bruni Tedeschi, no papel da princesa e mãe da freira Jasmine Trinca, que diz a Modesta: Que nome feio, que qualidade deprimente. “Então eu não consegui entender Juilliarda. Não me pareceu um elogio. Você não diz modesto para uma garota.”











































































































Você também, assim como Modesta com a freira, tem mentora?

“Eu tive dois. Ambos os diretores. Cito Maselli e Peter Del Monte, que mantinham os seus actores à distância, queriam poder imaginá-los em vez de os conhecer na vida quotidiana. “Ficou comigo como atriz, sem revelar muito.”

Por que Peter Del Monte nunca saiu da indústria cinematográfica?

“É um dos segredos deste mercado instável chamado cinema.”

Como era Maselli?

"Foi exatamente o contrário. Meu corpo, doente, invasivo, queria possuir você em sua cabeça. Ele foi o maior diretor de atores que já conheci. Isso me deixou desconfortável e desconfortável. Na cena em que vou visitar a amante do meu pai, sou uma menina que enfrenta o abandono. Seto queria uma dor específica e me disse: 'Você quer um tapa?'

E a…

“E ele me deu. Segue-se um pequeno jogo de poder e insultos entre o diretor e o ator. Não foi um abuso de poder. Quando você está nessa tensão criativa, isso funciona para você. O diretor tem licença para matar. Hoje não dá mais para dar tapa.”

O que você pensa como diretor?

“Eu adoro atores, não faço isso pela tática. “Eu faço sexo de vez em quando, e às vezes é o ator quem te pergunta.”

Com “Storia d’amore” você ganhou sua primeira Copa Volpi em Veneza.

“Eu tinha 19 anos. Eles me ligaram no último minuto. Nessa idade, tudo o que você vestir será bom.”

Você estava falando sobre Valeria Bruni Tedeschi. Como você elimina a raiva dele?

“É extraordinário, está fora de competição, são essas coisas. Conheci-a pela primeira vez no Festival de Cinema de Locarno: fui membro do júri e atribuí-lhe o prémio de Melhor Atriz. Estou falando há cerca de 25 anos. Ela ainda não era muito conhecida. Há coisas mais fáceis para ela. Gostaria de ter o limiar da vergonha dela, que para mim vem em primeiro lugar. Valéria começa a curtir o cenário a partir do limiar da vergonha. Ele expõe sua alma. “Esse trecho dá a ela uma liberdade incrível e às vezes ela se deixa levar e você tem que pedir para ela parar.”

Em “A Arte da Alegria”, a Primeira Guerra Mundial está em segundo plano. Existe Putin. Você já pensou na possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial?

“Sim, sinto isso como assunto, mas sem entender seus limites, pois nunca enfrentei nenhum conflito. Sempre pensamos no que acontece com os outros.”

Ao continuar o jogo do espelho, você também é um mentiroso em série, por exemplo decente?

“Eles são cada vez menos. Eu era mais mentiroso quando criança e precisava ser mais disso. Talvez hoje eu não precise parecer mais bonita ou melhor do que sou agora. Passei a entender que não é possível agradar a todos, embora esse fosse meu desejo de infância. Conquistei o direito de não me justificar. No entanto, não gosto de estar errado.”

Modesta teve uma adolescência selvagem. como foi o seu?

“Meus pais, Luigi e Leila, se divorciaram cedo. Fui com minha mãe, dos 5 aos 9 anos e depois dos 12 aos 16 anos, morar na Grécia com meu irmão mais velho Sandro, que mora na França e é saxofonista de jazz (depois nasceu o Cláudio, um homem inteligente que trabalha como um engenheiro-gerente). Foram anos felizes. Fui da Grécia para Sorrento, para meu pai e Nora, minha segunda mãe. “Anos mais tristes, mesmo que a Campânia tenha sido maravilhosa.”

Mas será que isto de gregos e italianos se enfrentarem é verdade?

(Ele ri) "Os gregos dizem isso sobre os italianos. Eles nos amam. Na imaginação, éramos os invasores da Segunda Guerra com uma humanidade que não nos fez odiá-los. "Somos para os gregos o que os franceses são para nós."

Você sempre diz que nunca viveu a adolescência.

“Porque quando eu tinha 13 anos fiz uma cirurgia de escoliose em Chicago. Cinco meses de cama. Pelo menos eu não fui à escola. “Uma vez roubei de uma loja de departamentos, mas já te contei isso.”

Fiz 18 filmes na América.

“Dustin Hoffman me deu vitaminas e Tom Cruise me deu carinhosamente pinturas e relógios. São histórias que quase não me ocupam mais. Muitas outras coisas boas e faltantes aconteceram, além da audição do PMulher rati Quando eu era o único que restava ao lado de Julia Roberts. Bem, há algo que nunca revelei. Mais uma vez, Julia Roberts foi uma das minhas favoritas Linha assassina Por Joel Schumacher. Na verdade, piorou. Desisti do filme e, dois dias antes de assinar o contrato (e eles reescreveram a história sobre mim), pensei melhor. Eles pegaram. “Joel me escreveu uma carta adorável.”

O que ele te falou?

“É como se eu me casasse com uma mulher que pensei estar morta, perdida no mar. Alguém trouxe de volta para mim na praia. Aí você veio, Valéria, e eu me apaixonei de novo. Mas minha noiva está de volta.

Lindo. Mas você recebeu dois tapas de Julia Roberts, ao contrário de Cito Maselli: você alguma vez contou a ela?

“Não. Eu a encontrei algumas vezes e ela estava falando na secretária eletrônica. Eu estava rindo.”

Eu me vinguei e ainda estou na vanguarda dos festivais na minha maturidade. É ela quem faz a série.

Ele silenciosamente diz obrigado: “…Mas ele era um animal cinematográfico de raro poder.”

A perda da maternidade pesa para você?

“Isso pesou sobre mim quando eu estava tentando me tornar um. Agora vejo as crianças e me derreto, mas não tenho esse sentimento de perda no meu dia a dia. Na verdade, posso sentir algum alívio. “A pessoa se adapta ao que a vida lhe apresenta.”

Como você vivencia a passagem do tempo?

“Tenho dificuldade no dia a dia de ver as mudanças no meu corpo, que para manter preciso de mais vitaminas, tenho que caminhar mais… Durante anos não precisei pensar nisso. Vejo a assimetria que ocorre no rosto. Não é fácil para uma mulher que faz essa tarefa e tem que olhar constantemente para si mesma. No set, vou menos para me ver na tela. “Há uma desconexão entre minha percepção de mim mesmo e quem eu realmente sou.”

Eu era uma estrela pornô em um filme.

"Bubba, uma atriz hardcore em declínio, uma gata como eu, em Eu te disse Por Ginevra Elkan. A pornografia, a coisa mais distante de mim, me tirou da minha zona de conforto. Descobri que tudo que parecia tão distante não estava tão longe. Foi o suficiente para eu mudar um pouco a minha vontade de seduzir. Tem coisas que são inerentes, você só precisa olhar de outra perspectiva e você também é aquela coisa aí."

Gerard Depardieu foi soterrado por acusações de assédio: inocente ou culpado?

“Não sei o que aconteceu. Já fiz três filmes com ele e além de ser um ator gigante, ele sempre foi muito carinhoso e respeitoso. de se defender.”

Fui o primeiro a criticar a quota feminina e disse que era uma derrota para as mulheres e um gueto.

“Então, se falamos de igualdade salarial, ainda é uma batalha longa e sagrada. Classes rosa, até o som dessas duas palavras me envergonha. não é meu”.

Separação emocional. Podemos ser amigos depois de uma separação?

“Se você está se referindo a Riccardo Scamarcio ou Fabrizio Bentivoglio, se vocês não se machucaram intencionalmente, vocês se amam muito. E é assim com ambos. Eu também, juntamente com outros, causamos danos. Há seis anos estive com o Fabio Palombi, que não faz cinema e é mais novo que eu. Para outros, não acho que seja um problema.” Ele para e sorri. “Nem mesmo para mim, ainda não.”

Você já foi enganado?

“Somente quando necessário.”

E se você tivesse que se descrever para uma garotinha que nunca ouviu falar de você?

“Temos que parar de nos descrever, de escrever nas redes sociais que sou isso e sou aquilo. É subestimado. Há muito mais liberdade na dúvida e há uma busca pela sua verdadeira identidade.”

Vocês estão felizes?

“É algo que ansiamos. A busca pela felicidade está se tornando cada vez mais interessante. O futuro e o passado não estão inteiramente em minha mente. “Eu vivo no presente.”

Você é uma mulher extraordinariamente livre de ideias.

“É um presente sério que meus pais me deram.”