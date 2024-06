Cirque du Soleil regressa a Portugal com Corteo

Corteo é uma produção única, escrita e dirigida pela maravilhosa Daniele Finzi Pasca. Apresentado pela primeira vez em Montreal, no Grande Chapiteau, em abril de 2005, o Corteo já encantou mais de 9 milhões de espectadores em 22 países em 4 continentes.

Créditos: Imagem fornecida;

Corteo, que em italiano significa procissão, é uma procissão alegre, uma procissão festiva imaginada por Mauro, o palhaço sonhador.

O espetáculo combina a paixão do ator com a agilidade e força do acrobata para mergulhar o público em um mundo teatral de diversão, comédia e espontaneidade que se passa em um espaço misterioso entre o céu e a terra.

O palhaço imagina que seu funeral acontece em clima de carnaval, assistido silenciosamente por anjos preocupados. Ao justapor o grande com o pequeno, o ridículo com o trágico, e a magia da perfeição com a magia da imperfeição, o espetáculo destaca a força e a fragilidade do palhaço, bem como sua sabedoria e bondade, para ilustrar a parte da humanidade que existe em cada um de nós.

A música lírica e lúdica transporta Corteo para uma celebração intemporal onde a ilusão zomba da realidade.

Créditos: Imagem fornecida;

Este espetáculo imperdível traz ao palco um elenco e equipe internacional, representando mais de 18 nacionalidades, com artistas da Argentina, Armênia, Bielorrússia, Bélgica, Brasil, Canadá, Finlândia, França, Hungria, Itália, Japão, Cazaquistão, Romênia, Rússia e o Estados Unidos. Reino Unido, Ucrânia, Estados Unidos e Uzbequistão.

Pela primeira vez no Cirque du Soleil, o palco está localizado no centro da arena e divide a sala, com cada metade do público voltada para a outra, proporcionando uma perspectiva única não só do espetáculo, mas também da visão do público sobre o espetáculo. a apresentação. o artista. Uma atmosfera nunca vista antes nos shows do Cirque du Soleil em arenas.

As cortinas cenográficas, inspiradas na Torre Eiffel, e a cortina central pintada à mão criam uma atmosfera suntuosa ao palco e dão o tom da poesia de Corteo.

Os ingressos para este show familiar estarão disponíveis para compra na quinta-feira, 25 de abril, às 10h. www.everythingisnew.pt E em outros pontos de venda regulares. Para mais informações sobre o Cirque du Soleil, visite o site www.circudusoleil.com.

Sobre o gerente

Daniele Finzi Pasca vive em três mundos simultaneamente: direção teatral, artes circenses e palhaçaria. Nascido em uma família de artistas (seu bisavô, avô e pai eram fotógrafos, enquanto sua mãe era pintora), começou sua carreira como ginasta e tornou-se artista de circo antes de ingressar no mundo do teatro.

Em 1983 foi para a Índia, onde se ofereceu como voluntário para ajudar pessoas com doenças terminais em Calcutá. Ao regressar à Suíça, fundou a companhia “Teatro Sunil” em 1986, onde dirigiu cerca de vinte espetáculos. Sua impressionante carreira inclui Ícaro, um monólogo imaginado para um único espectador. Apresentado em 15 países e em seis idiomas diferentes nos últimos 20 anos, o espetáculo foi reconhecido pela Associação de Críticos Teatrais de Montevidéu como “Melhor Espetáculo Estrangeiro”.

Daniel publicou então uma coleção de contos intitulada Come Acqua Allo Specchio. Também escreveu e estrelou Aitestás, considerado o “Melhor Espetáculo Estrangeiro” pela Associação Nacional de Críticos de Teatro do México. No início dos anos 2000, retornou a Quebec, onde dirigiu Visitatio, coprodução para Teatro Sunil e Carbone 14, e depois dirigiu os espetáculos Nomade (2002), Rain (2003) e Nebbia (2007) para o Cirque Éloize.

Em 2011 fundou a Compagnia Finzi Pasca com Julie Hamelin Finzi e membros

Teatro Sunil. Juntos criaram óperas e outras produções, incluindo Donka – A

Carta a Chekhov, uma coprodução com o Festival Internacional de Teatro de Chekhov

Teatro Vidi de Lausanne por ocasião do 150º aniversário do nascimento de Anton Chekhov. Criaram La Vérità (2013) e Bianco su Bianco (2014), entre outros.

Daniele também dirigiu as cerimônias de encerramento dos Jogos Olímpicos de Turim (2006) e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Sochi (2014). Ao longo dos anos, Daniele recebeu vários prêmios, incluindo o Hans Reinhart Ring 2012 – a maior honraria do teatro suíço – em reconhecimento à sua contribuição para as artes cênicas. Ele foi selecionado para criar e gerenciar a próxima edição do Wingrowers Festival em Vevey, na Suíça, em 2019, um evento que acontece a cada 25 anos e atrai centenas de milhares de pessoas.

Depois de Corteo, LUZIA é a segunda colaboração de Daniele Finzi-Basca com o Cirque du Soleil em 2016. Para o 375º aniversário de Montreal, Daniele criou Montréal Avudo, um espetáculo que presta homenagem ao rio St. performances inspiradas na história da cidade.