Alessandro Greco, Controvérsia social sobre o chapéu “distintivo”

Todo mundo é contra o limite. Alessandro Greco está em alvoroço, especialmente nas redes sociais, pela sua recente intervenção “colorida”. Onomatina de verão. Greco já havia chamado a atenção por sua aparência pouco impressionante (ao lado de Greta Mauro, que também havia sido “adiada”). então Uma piada evitável sobre um colega Que falou em “desembarcar na Lombardia” e finalmente isto. para ele Defesa forte para os i capsA rotulagem atual das garrafas irritou muitas pessoas Polêmica na Internet. No entanto, é preciso dizer que agora também era evidente uma certa raiva em relação ao anfitrião. Ele é apenas ele, o alvo favorito dos memes de teclado. Vamos ver abaixo Todos os detalhes.









Alessandro Greco, passo em falso e controvérsia

Para entender a história, temos que dar um passo atrás. Alessandro Greco aparece pela primeira vez em Onomatina de verãoJunto com Greta Mauro. Mas ele está muito confortável. Na verdade, já está chovendo no final do primeiro episódio Críticas em abundância. De todas as pessoas mais tóxicas está Giuseppe Candela, que diz no X: “Grego Ele está fora de controle, não é o mundo dele. Greta Mauro não recebeu. Os autores já estão de férias… Às 9h50, na Fazenda Unomattina, cozinharam tomates recheados com arroz. Às 9h50. Mas quem faz as escadas?

Depois mais alguns episódios. Um vem Segunda polêmica. Desta vez Alessandro Greco dá um toque próprio, e muito. Por que Ele pica seu colega Domenico Marucci Com piadas do ensino médio (se não do ensino médio), depois que ele foi insultado por seu passo em falso. Ele realmente falou sobre isso “Desembarque na Lombardia”Não a Normandia. E então Greco enfiou a faca na ferida recente: “Queria saber de Domenico Marucci como está indo o desembarque na Lombardia”. Mesmo aqui, os ataques sociais não demoraram muito para Alessandro Greco. Mas hoje ele estava lá Verdadeira agitação.





uma razão? para Onomatina de verão Greco abordou o polêmico tema Chapéus neste ponto Cole-os nas garrafas. Para dissipar o mito da rolha incômoda, o anfitrião conduziu uma sessão de bebida ao vivo. Com resultados que variam do cômico ao horrível. “Na verdade, a tampa permanece colocada “Depois de desempacotar, alguém fica chateado”, diz Alessandro Greco. “Outros pensam que ser amigo do ambiente é uma coisa nova, evitando assim a propagação de plásticos”. Quase controverso: “Até dizer que tampa de garrafa leva a palavrões me parece um exagero.”









Aspectos sociais

como A mídia social está esquentando Contra Alexandre, o Grande. Um usuário lamentou: “Chegamos ao cúmulo da ignorância e não há solução”. “Alguém diz a Greco para virar a tampa de cabeça para baixo.”outro brincou. Há quem aproveite para aprofundar a opinião. – Fortes críticas ao baixo nível alcançado pelo serviço público. Mas, honestamente, parece mais uma controvérsia inchada do que qualquer outra coisa. Esses programas de verão sempre foram “leves” e alegres. E definitivamente Já vimos pior. Se o público não gosta de Greco, bem, isso é outra questão. Os dirigentes terão que pensar se ele continuar escorregando e os espectadores continuarem a asfaltá-lo. Por enquanto, Alessandro Greco permanece onde está Preso bem no lugar, como a tampa Da garrafa lendária. Esperando pelo próximo buzz.