Rally de Portugal 2024: atualizações do dia 1

Os dois últimos shows de sexta-feira de Rali de Portugal 2024 Incluiu mais de 36 quilómetros designados e permitiu determinar parcialmente a classificação geral. Os melhores tempos foram alcançados por Rua Rovanpera e Sébastien Ogier E agora os dois múltiplos campeões mundiais estão alinhados pela Toyota para o evento Eles estão nos dois primeiros lugares Separados por apenas um segundo. O pódio do Yaris foi completado inteiramente por Takamoto Katsuta, que não somou pontos para o Campeonato de Construtores da prova. Atrás deles Apenas Hyundai Auto Tanak está acompanhando o ritmo, enquanto Dani Sordo e Thierry Neuville, de 20 e poucos anos, viram sua diferença aumentar, aumentando para cerca de 18 segundos. No entanto, o líder do Campeonato do Mundo encerrou o que se esperava ser um dia difícil com uma nota positiva, temperada pelo facto de o seu rival pelo título… Elvin Evans está apenas em oitavo e muito atrás Dos outros pilotos do Rally1, exceto Gregoire Munster. No WRC2, Oliver Solberg regressa para consolidar a pole position à frente de Johan Rosell e Gus Greensmith. Recomeçamos amanhã com um dia de nove testes especiais.

Rally de Portugal 2024, classificação após SS9



PDV. piloto carro Destacamento 1 Kali Rovanpera Toyota 1:25:00,4 2 Sébastien Ogier Toyota +1,0 3 Takamoto Katsuta Toyota +4,7 4 Tanak de outubro Hyundai +5,4 5 Dani Sordo Hyundai +17,9 6 Thierry Novel Hyundai +18,1 7 Adriano Formo fortaleza +31,8 8 Elvin Evans Toyota +1:43,2 9 Gregório Munster fortaleza +2:27,3 10 Oliver Solberg Skoda +3:42,1

SS6-7 A primeira de duas ofertas especiais na tarde de sexta-feira para a Toyota em Rali de Portugal 2024. Depois do SS7 encontramos Três Yaris estão entre os três primeiros ano, com Kalle Rovanpera agora na frente apenas dois décimos à frente de Takamoto Katsuta, enquanto em terceiro está Sébastien Ogier, autor do melhor desempenho da PE6. No entanto, o que falta dramaticamente no apelo é Elvin Evans, vítima de uma série de problemas no SS7: Seu navegador teve que ler anotações de seu celular, e o galês chegou ao final da prova com a roda dianteira direita fora da borda. Ele está agora mais de um minuto atrás do seu companheiro de equipe, enquanto os seis primeiros pilotos permanecem agrupados em um lenço, apenas 6,3 segundos atrás. Thierry Neuville é o último deste grupo, mas como mencionei as diferenças são tão próximas que as posições são trocadas praticamente em todas as provas. A batalha também esquentou no WRC2, com Johan Rosell terminando 1,5 segundos à frente de Oliver Solberg.

Rally de Portugal 2024, classificação após PE7



PDV. piloto carro Destacamento 1 Kali Rovanpera Toyota 1:01:57,0 2 Takamoto Katsuta Toyota +0,2 3 Sébastien Ogier Toyota +1,7 4 Tanak de outubro Hyundai +3,6 5 Dani Sordo Hyundai +4,4 6 Thierry Novel Hyundai +6,3 7 Adriano Formo fortaleza +19,3 8 Elvin Evans Toyota +1:14,1 9 Gregório Munster fortaleza +1:49,4 10 Oliver Solberg Skoda +2:33,2





Campeonato do Mundo de Ralis 2024, Rali de Portugal: Takamoto Katsuta (Toyota)

Atualizações matinais



SS5 A primeira passagem na prova de Arganil, com cerca de 19 km, confundiu um pouco as posições no topo Rali de Portugal 2024, mas sempre com intervalos da ordem de alguns segundos. O melhor tempo foi registado por Thierry Neuville, que hoje continua com o seu excelente desempenho. O belga subiu para o segundo lugar, 2,9 segundos atrás de Takamoto Katsuta, que manteve o primeiro lugar. No entanto, o principal rival de Neuville pelo título, Elfyn Evans, ainda perde terreno. O galês está em oitavo, 17,5 segundos atrás do japonês, e continua reclamando que seu Yaris está se sentindo mal. Como referido anteriormente, o equilíbrio prevalece no primeiro dia de competição, com os seis primeiros classificados ainda a menos de 10 segundos de distância. No WRC2, Oliver Solberg está agora 11 segundos à frente de Johan Rosell. A partir das 15h05 já foi percorrida a segunda volta das quatro especiais.

Rally de Portugal 2024, classificação após quinta etapa



PDV. piloto carro Destacamento 1 Takamoto Katsuta Toyota 43:53,7 2 Thierry Novel Hyundai +2,9 3 Kali Rovanpera Toyota +3,3 4 Tanak de outubro Hyundai +4,1 5 Sébastien Ogier Toyota +7,5 6 Dani Sordo Hyundai +9,1 7 Adriano Formo fortaleza +14,7 8 Elvin Evans Toyota +17,5 9 Gregório Munster fortaleza +1:26,5 10 Oliver Solberg Skoda +1:40,7





Campeonato do Mundo de Ralis 2024, Rali de Portugal: Calle Rovanpera (Toyota)

SS3-4 o Rali de Portugal 2024 Foi retomado regularmente com outros dois especiais que viram a redenção de Dani Sordo. O espanhol, no final da segunda etapa, fez o melhor tempo em ambas e também se relançou na ordem onde prevalece o equilíbrio atualmente. Takamoto Katsuta passou para o primeiro lugar A posição está 1,9 segundos atrás de Ott Tänak, mas eles estão Até seis passageiros em menos de 7 segundos, incluindo Thierry Neuville que se manteve bem no dia mais difícil para ele devido à ordem de largada. Mesmo com a mesma escolha de pneus, dois macios e dois duros, Elfyn Evans sofre mais, 12 segundos atrás de Katsuta. Oliver Solberg mantém a liderança no Campeonato Mundial de Rally 2, seguido por Johan Rosell e Jos Greensmith.



Veja também



Rally de Portugal 2024, classificação após a quarta etapa



PDV. piloto carro Destacamento 1 Takamoto Katsuta Toyota 32:10.9 2 Tanak de outubro Hyundai +1,9 3 Kali Rovanpera Toyota +3,4 4 Thierry Novel Hyundai +5,2 5 Dani Sordo Hyundai +6,4 6 Sébastien Ogier Toyota +6,8 7 Adriano Formo fortaleza +10,7 8 Elvin Evans Toyota +12,5 9 Gregório Munster fortaleza +1:00,9 10 Oliver Solberg Skoda +1:12,6





Campeonato do Mundo de Ralis 2024, Rali de Portugal: Thierry Neuville (Hyundai)

SS2 Thierry Neuville começou bem Rali de Portugal 2024Apesar da sua deficiência ser o condutor a abrir a faixa nas estradas de terra portuguesas. Depois do sucesso da noite passada, o líder do WRC terminou em segundo na segunda etapa, atrás do excelente Takamoto Katsuta, e mantém-se no primeiro lugar da geral, oito décimos à frente do japonês. O terceiro e terceiro lugares na classificação vão para Ott Tänak, seguido pelos vários campeões mundiais da Toyota, Sébastien Ogier e Calle Rovanpera, que se queixaram de alguns problemas críticos na seleção de pneus. Dani Sordo especialmente em dificuldade Que perdeu 12 segundos sem nenhum erro particular. Entre os carros do WRC2, Oliver Solberg fez uma largada forte, assumindo a liderança sobre Johan Rosell. Do lado de fora, Pepe Lopez foi vítima de um capotamento, também acidente para Yuki Yamamoto, ambos sem consequências para a tripulação. A montagem foi atrasada em uma hora em relação ao cronograma originalcom SS3 partindo por volta das 10h50, horário italiano.

Rally de Portugal 2024, classificação após etapa 2



PDV. piloto carro Destacamento 1 Thierry Novel Hyundai 13h55.8 2 Takamoto Katsuta Toyota +0,8 3 Tanak de outubro Hyundai +2,9 4 Sébastien Ogier Toyota +5,7 5 Kali Rovanpera Toyota +6,9 6 Elvin Evans Toyota +7,0 7 Adriano Formo fortaleza +7,6 8 Dani Sordo Hyundai +14,9 9 Oliver Solberg Skoda +30,9 10 Gregório Munster fortaleza +35,5

Atualização de quinta-feira



SS1 Thierry Neuville é o primeiro líder do partido Rali de Portugal 2024. O belga conseguiu o melhor tempo nos 3 km do espetáculo que abriu a competição, ficando atrás de Sébastien Ogier por 6 décimos e da dupla Ott Tänak e Takamoto Katsuta por dois segundos. Uma boa forma de começar o rali, pois amanhã será punido com uma ordem de largada, obrigado a abrir caminho aos outros rivais, nomeadamente Kalle Rovanpera que, apenas a tempo parcial neste Campeonato do Mundo, terá a vantagem de viajar todos o caminho. As estradas de terra de amanhã ficarão mais limpas se partirmos do sétimo lugar. Na Hyundai, esperam a ajuda de Tänak, que largará em quarto, e de Dani Sordo, o mais rápido no shakedown e que largará em último – ou seja, nono – entre os pilotos do Rally1.

Rally de Portugal 2024, classificação após a primeira etapa



PDV. piloto carro Destacamento 1 Thierry Novel Hyundai 2:24,2 2 Sébastien Ogier Toyota +0,6 3 Tanak de outubro Hyundai +2,0 4 Takamoto Katsuta Toyota +2,4 5 Kali Rovanpera Toyota +3,1 6 Adriano Formo fortaleza +4,1 7 Dani Sordo Hyundai +4,3 8 Elvin Evans Toyota +4,7 9 João Russell Citroën +5,8 10 Chris Mickey Hyundai +6,3





WRC 2024, Rali de Portugal: os três carros Hyundai

WRC Rally Portugal 2024, programa do primeiro dia



Ensaio para a Figueira da Foz abre programa na noite de quinta-feira Rali de Portugal 2024. A competição terá então início na sexta-feira, dia que inclui 8 provas especiais numa distância total superior a 126 quilómetros. Espera-se uma grande batalha nas estradas de terra portuguesas, já que a Toyota vai colocar quatro Yaris em campo pela primeira vez nesta temporada. A resposta da Hyundai já chegou no shakedown da manhã de quinta-feira, com três i20 entre os três primeiros. Melhor momento para Dani Sordo, começando neste fim de semana ao lado dos estreantes Thierry Neuville e Ott Tänak.

Quinta-feira, 9 de maio

julgamento Primeiro nome Comprimento Horário local Hora italiana SS1 Figueira da Foz (SSS) 2,94 quilômetros 19h05 20h05

Sexta-feira, 10 de maio