Gigi D’Alessio regurgita toda a verdade sobre o fracasso de Gaulier em vencer: “Em Sanremo eles tiveram que…”

Mais polêmica sobre Julier no Festival de Sanremo. Palavras de Gigi D’Alessio sobre o que aconteceu com seu companheiro napolitano.

nunca acalme-se Controvérsia Sobre a última edição do Festival de Sanremo, embora já se tenham passado 4 meses e os campeões se tenham dedicado a outras coisas.

Como o evento nos ensina, não há edição sem polêmica e fofoca. A verdade é que, apesar da merecida vitória Angelina Manga Com ele tediosoAinda há quem pense que ele deveria estar onde esteve Joalheiro.

O cantor napolitano, que disputou o primeiro lugar com o verdadeiro vencedor até o final, derrotou a competição com votos de sua casa.

Mas como ele pode permanecer em segundo lugar? Gigi D’Alessio Tem sua própria interpretação. Segundo a cantora, algo específico aconteceu.

Gigi D’Alessio: O que realmente aconteceu com Gaulier no festival?

Gigi D’Alessio Ele se apresentou no Festival de Sanremo com Julier, Guy Pequeno E Lucci. Só recebendo vaias pela vitória na noite de cobertura, como se não fosse tão merecedor quanto os outros. Como se o simples fato de ser napolitano devesse tirar alguma coisa. Em suma, o original Nápoles É uma pena, de qualquer maneira. E qual é o valor de 60% da emissão televisiva se estes poucos representantes da rádio e da sala de imprensa, ou seja, os outros dois júris, têm direito a… golpe Bastante a vontade do povo? Estas são as perguntas que permanecem sem resposta.

Quando um jornalista lhe perguntou se ele se sentia um pouco desconfortável por vencer quando tinha um desempenho melhor, a maioria das pessoas ficou horrorizada. E Gigi D’Alessio Comentado em República: “Guillier sofreu o mesmo destino que eu e Nino D’Angelo no passado. Alguns trabalhadores travaram guerra contra mim durante toda a vida, mas qual é o resultado? Canto há mais de vinte anos e mais e mais pessoas estão me seguindo.”

A verdade segundo o cantor napolitano

segundo Gigi D’Alessio vitória Joalheiro Na noite da capa ela foi aprovada pelo voto honesto da sala de imprensa, que certamente não imaginava tal desfecho. Resumindo, votaram sem estratégias, acreditando que o rapper não teria conseguido nada de qualquer maneira. Depois, percebendo o grande número de apoiadores em casa, quis finalmente reverter o resultado formando uma coalizão.

E para os microfones Rádio Marte Em seguida, a cantora comentou novamente: “Uma coisa é certa: em Sanremo tiveram que se unir para fazer Giulier perder. Não foi uma escolha italiana, foi uma escolha de uma certa imprensa. Aí dizem que nós, napolitanos, compramos cartões telefônicos, e alguém disse que sim. isso para fazê-lo vencer. E foram vocês que uniram forças? Deixe ser o que é, Joalheiro Você só pode obter o melhor. Então, em apenas 8 meses haverá outro Festival de Sanremo.