“Ilha da Celebridade”, Eduardo Tavasi foi obrigado a retirar-se em lágrimas: “Sonhava com a final”

A um passo da final,

Ilha das Celebridades

perde um de seus maiores heróis,

Eduardo Tavasi

Ele foi forçado a se aposentar devido a uma grave lesão no joelho. “Estava voltando para a praia quando bati em um galho e assim que saí da água senti outra coisa

joelho

Ele não me permite mais dobrá-lo, foi a maior dor da minha vida – os comentários de um pária, mais a amargura do que aconteceu e de não poder completar a experiência em Honduras

Alguns dias após o último episódio

.

“Eles relataram meu resultado de ressonância magnética apenas alguns minutos atrás e eu comecei a chorar, porque

sonhei com o fim

E eu teria ido todo o caminho mesmo com uma perna, mas infelizmente não podemos.”

Ele acrescenta antes de se permitir uma saudação comovente com as pessoas mais próximas que conheceu enquanto se aventurava no

Praia Balaba

.

“Eu queria chegar ao fim com Edoardo, é o que sonhávamos há muito tempo e é uma pena”, acrescenta.

Nicholas Vaporidis

Em lágrimas. Paixão também por

Carmem de Petro

especialmente

Dobradiça Mercedes

O irmão de Guendalina prometeu aprofundar seus conhecimentos na Itália para descobrir se seria amor verdadeiro.