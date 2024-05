Envergonhar o corpo: Ambra Angiolini e a “carga de gordura” na mídia. Atriz: “Eu tinha apenas 17 anos, mas esta foi a guerra que ganhei.”

Os anos passam, a cultura muda e a consciência cresce. Ambra Angiolini sabe bem disso e decidiu quebrar o silêncio Vergonha do corpo Ele sofreu durante os melhores anos de sua carreira, principalmente com a mídia. Em sua conta do Instagram, ela colecionou uma série de vídeos com entrevistas e matérias de jornais da década de 1990 sobre ela. Aqui ela faz uma retrospectiva da sua carreira, reflecte sobre as dificuldades que enfrentou devido à “hipocrisia” da televisão e de alguns jornais, e destaca os aspectos dolorosos do seu passado, prestando especial atenção ao tratamento que recebeu pelos meios de comunicação social quando era apenas 17 anos. . “Traçando minha história, com a ajuda do amigo Fabio Marantino, percebi a hipocrisia da televisão e de alguns meios de comunicação impressos; Talvez nada mais possa ser dito simplesmente porque eles já falaram demais… demais”, escreveu Angiolini. “Se eu tivesse apenas 17 anos na época, alguém teria me apontado que eu não estava mais ‘confortável’. em vez de afirmar “Por mais que engordei, tentaria voltar a ser mais ‘minha’ do que qualquer outra pessoa”, denuncia a “atriz”.

Da “carga de gordura” ao “balão inflado”: ​​ataques à atriz

São vários os serviços que Angiolini menciona em seu post social. “Livre do incômodo fardo de gordura que preocupava todos os seus fãs”, ouvimos a voz de uma reportagem de TV enquanto a câmera foca o outro lado da atriz. “Mesmo um vestido preto e uma saia longa não escondem os quilos extras”, lemos no comentário de uma foto dela em um jornal. “Socorro, sou um balão inflado”, é a manchete de uma revista sofisticada. Mas também: “Grande demais não cabe no Ambra”. E assim por diante. “O problema hoje, como dizem em todos os lugares, são os que odeiam, mas claramente alguém os ensinou há muito tempo”, comenta hoje Angiolini. “Não estou escrevendo este post como uma vítima, mas para esclarecer as coisas. No final, ganhei uma guerra que não deveria travar”, finaliza a atriz na postagem, acrescenta a hashtag #MyChoice, por meio da qual faz questão de recuperar a determinação de viver de acordo com as próprias escolhas e de ser. o mestre do próprio corpo.

