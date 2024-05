Antonino Cannavacciuolo fecha seu bistrô Novara. Ataque ao ex-prefeito. Chef: “Nós tentamos.”

Antonino Cannavacciolo Fecha permanentemente “Café e Bistrô” em Novara. O chef e sua esposa Cinzia primastaEles confirmaram isso a Agi, depois de uma intensa polêmica que surgiu nos últimos dias na imprensa local de Novara, alimentada pelo ex-prefeito – de 2001 a 2011 – e pelo atual secretário regional da associação, Massimo Giordano. O político interveio sobre o fato de a casa de Cannavacciolo estar ligada a Teatro Kokia, que nunca reabriu depois do feriado de Ano Novo, sublinhou num post no Facebook que este restaurante “é uma sala de estar na cidade: não pode ficar todo este tempo fechado. Depois atacou diretamente o chef: “Quem é você? Ela não gosta de Novara, então faça as malas. Ou pelo menos regue as plantas que estão morrendo.”

Aqui está a resposta: “Os meses de encerramento do restaurante – explicam Cinzia e Antonino – serviram para avaliar todas as possibilidades, desde a continuação do trabalho realizado nos últimos anos até à avaliação de mudanças profundas. Finalmente decidimos fechar o Cannavacciuolo Café & Bistrot em Novara, Uma parte da nossa história que permaneceremos associados para sempre. ” O teatro da cidade. Após 9 anos, o contrato expirou e Cannavacciuolo exercendo a opção de renovar por mais 9 anos, mas após a véspera de Ano Novo 2024, apesar de pagar o aluguel regularmente, o Bistro nunca foi reaberto.

O projeto

“Crescemos com este projeto – comenta o Chef Antonino e sua agora esposa – assim como as crianças entusiasmadas que tornam a nossa equipe grande todos os dias. Com eles, começamos a dar um novo rumo ao grupo, focando mais no desenvolvimento da hotelaria e do varejo; Um espaço que nos permite fazer nossos recursos florescer e realizar suas aspirações. ” e achamos que era certo deixar de concentrar nossas energias em todos os projetos “O outro”.Agradecemos a Novara e ao povo de Novara “Com estes anos juntos, esperamos que aqueles que vierem depois de nós possam continuar o nosso trabalho, apostando na qualidade e no serviço”, concluíram “A curiosidade da população de Novara e não só está agora depositada no sucessor de Cannavacciolo no. localização de prestígio.”