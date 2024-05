Carlo Conte é o novo anfitrião do Sanremo 2025 e 2026

É oficial: Carlo Conti é o novo diretor artístico e apresentador do Festival de Sanremo. O rosto “histórico” da Rai foi nomeado para as edições de 2025 e 2026 na sequência da “decisão unânime da alta administração da Rai”, conforme afirma um comunicado de imprensa emitido pela Viale Mazzini. Assim termina a espera pelo nome definido para substituir Amadeus após cinco lançamentos de grande sucesso.

Carlo Conte: “Estou em Sanremo? É preciso ouvido, não sei se os meus ouvidos ainda funcionam. O festival mudou e é a escolha musical que ganha” Por Silvia Fumarola

03 de abril de 2024





Para Carlo Conti, regressar a Ariston depois de dez anos: os seus lançamentos em 2014, 2015 e 2016 desta vez não são um simples regresso mas representam um desafio importante, com o objectivo de continuar a descobrir, valorizar e promover novas tendências musicais.

“O burburinho já começou, meu telefone está tocando. Estou muito feliz: os números estão aumentando”, brincou Conte animado, comentando a notícia, ao vivo no Tg1.







Carlo Conte e o diretor Matteo Garrone, vencedor do Prêmio David Di Donatello de Melhor Filme (ANSA)

“Volto a Sanremo depois de sete anos e tentarei retomar e levar adiante o trabalho que foi feito de forma maravilhosa com as duas versões de Baglioni e de forma maravilhosa com as cinco versões de Amadeus. sempre no centro, atual, que é muito popular. Esperamos “Bom trabalho e continuar a tradição maravilhosa deste evento que reúne todos, toda a família em frente à TV”, confirma o apresentador, revelando que o primeiro. pessoa para escrever para ele era Fiorello“Se estivéssemos no ar, nos divertiríamos muito”, escreveu ele.

Carlo Conte: “O segredo do sucesso? Colocar toda a família no sofá.” Por Silvia Fumarola

19 de novembro de 2023





“Aceitei agradecimentos pelo grande carinho pela nossa empresa, do CEO ao gerente geral ao diretor de entretenimento, até a faxineira, os fotógrafos, os técnicos, senti um apoio tão grande por mim que me fez dizer: vamos fazer isso .” “Estou voltando”, acrescenta. E conclui: “Serei o diretor técnico nos próximos dois anos. Além disso, é uma ótima maneira de comemorar os 40 anos da Rai, a primeira década que remonta a junho de 1985. “







Carlo Conte com Alessandro Cattelan no último episódio de The Best Years

“A partir de hoje começamos a trabalhar – continua Conte – são passos muito específicos: agora é o mais importante, que é a organização, depois vamos começar a ouvir as músicas das novas propostas, depois os grandes nomes e por fim vou tentar entender a equipe que está comigo no palco do show e todos os convidados e o que resulta disso.”

Haverá amigos para sempre Peração E Panariello? “Acho que não, pelo menos não em presença constante – responde ele – acho que vou seguir em frente com a ideia de trocar algo diferente todas as noites E então – brinca – fazemos tantas coisas juntos,. Não aguento mais esses dois…”

Ele comentou: “Carlo Conte é um profissional que também abriu caminho para os resultados fantásticos da Amadeus e estamos muito satisfeitos por tê-lo de volta na liderança do evento”. Enzo MazzaCEO da Fimi (Federação da Indústria Musical Italiana).