Jogo ao vivo Tottenham Hotspur. Sporting CP: previsões da Liga dos Campeões, como assistir online, previsão do tempo, notícias e probabilidades

O Grupo D foi uma loucura, mas se o Tottenham pudesse pular da derrota da Premier League para o Newcastle para ganhar uma taquigrafia PC esportivo A equipe, se classificará para as oitavas de final, atingindo suas expectativas mínimas na Liga dos Campeões nesta temporada. Com vitória e derrota para Olympique de MarselhaA equipa de Antonio Conte pode ganhar o set que não achava possível quando perdeu com o Sporting PortugalMas as coisas podem mudar rapidamente.

Apesar das suspensões, o Sporting sentirá que tem todas as hipóteses de um resultado que o possa qualificar para os oitavos-de-final com alguma ajuda. Com uma vitória e um empate entre Frankfurt e Marselha, o Sporting pode apurar-se para os oitavos-de-final, mas não pode ser eliminado dos oitavos-de-final, aconteça o que acontecer.

Aqui estão nossas histórias, como assistir ao jogo e muito mais:

Como você monitora as probabilidades?



Encontro : Quarta-feira, 25 de outubro | Tempo : 15h, horário do leste

: Quarta-feira, 25 de outubro | : 15h, horário do leste Local : Tottenham Hotspur Local – Londres

: Local – Londres Televisão: Nenhum | transmissão ao vivo: topo +

Nenhum | topo + Coincidência: esporas -230; empate +240; Sporting CP +600 (via Caesars Sportsbook)

conspirações

Tottenham: Conte ainda precisará de ajuda na enfermaria Richarlison E a Diane Kulusevskij Destinado a pular o jogo. cristão Romero e Pierre-Emile Hojberg As decisões de tempo de jogo serão tomadas após perder uma partida Newcastle United Mas, embora a lista de lesões seja curta, a falta de um ala extra tem sido um grande problema para a dinâmica dos Spurs. Lucas Mora Melhorou o condicionamento físico e pode ajudar a salvá-lo durante uma partida, mas parece um tiro no escuro. A equipe também terá que tomar cuidado com cartões amarelos como Rodrigo BentancurEric Der e Hogberg podem perder a final da fase de grupos se retirarem seus avisos.

CP Esportes: É tudo sobre a suspensão do Sporting S Ricardo Esgaio E a Pedro Gonçalves vai perder o jogo, aumentando a pressão Marco Edwards e Francisco trincheira suportar o ônus do ataque. Louis netSebastião Coates e Jeremias São Justo Você também vai perder o jogo.

predição

Apesar das dificuldades na Premier League, o Tottenham fez o suficiente na Liga dos Campeões para se safar e fará novamente para garantir a classificação para a próxima rodada. Escolher: Tottenham 2, Sporting CP1