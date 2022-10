Gabriel Costanzo, a triste revelação de Madre Maria: ‘Ele era um assassino’

O filho de Maurizio e Maria de Filippi ficou sozinho, eis o que aconteceu: os detalhes e a curiosidade que despertaram o interesse dos maestros mas ainda não conhecia a maioria deles…

O filho adotivo do casal, do mundo do entretenimento, Costanzo de Filippi, ou Gabriel, também parece ter vivido O “período sombrio” de sua jovem vida…a história que bate direto no coração…

Um dos jornalistas profissionais que, sem dúvida, fez a história da televisão italiana e além é lendário Maurizio Costanzo. Até hoje, o homem continua sendo um dos pontos-chave no desenvolvimento da televisão e de todos os meios de comunicação, que conseguiu aprimorar cada tema apresentado em seu famoso talk show. Show de Maurizio Costanzo. Entre outras coisas, foi ele quem primeiro trouxe o gênero talk show para a Itália, conhecido apenas na América.

Costanzo? abandono do papai

Gian Paulo Caprettini Chame-o – e por boas razões – de “Sumo Pontífice”Ele foi poderosamente capaz de tornar os tópicos atuais acessíveis a todos em seu programa. Estas são suas palavras sobre isso: “Ou seja, ele consegue continuar o diálogo e o raciocínio, permeando-se com as palavras dos outros e ao mesmo tempo tornando isso possível. Costanzo é o mestre das dicasque ele menciona e deixa no ar, como se fosse selado pelo interlocutor ou pela audiência”.

Foi um dos primeiros programas especificamente sua bondadeatras do AquárioE a Grand’Italiae Charmeseguido pelo famoso e atual Show de Maurizio Costanzoque até hoje continua sendo um dos softwares de rede Mediaset mais populares.

Pai adotivo com Maria de Gabriel há anos

Maurizio Costanzo está romanticamente associado a essa parte há muitos anos – como todos sabem – com a grande rainha da televisão italiana, que é a maravilhosa e adorável Maria de FilipeO. Os dois se conheceram em uma conferência sobre pirataria de música, onde este pediu à mulher para se tornar sua assistente. Desde então nunca mais se separaram e se casaram em 1995. Antes do Queen Mary, Costanzo era parente de Marta Flavy, um amor que terminou em relacionamento secreto Ele levou sua atual esposa. A própria Fluffy afirmou: “Não sou feita para a vida de casada e, em geral, não posso ter um relacionamento duradouro, me dou melhor como namorada, o que sempre aconteceu comigo”. O casal adotou seu único filho em 2014 Gabriel.

Gabriel Costanzo – voltamos a repetir – filho único do casal mais famoso da televisão italiana, composto por Maria de Filippi e Maurizio Costanzo. O jovem foi adotado em 2014 e trabalha nos programas dos pais, principalmente mulheres. No entanto, um incidente causou preocupação não um pouco A mãe dela

Maria Na verdade, um anúncio hoje anunciar O fim do relacionamento de Gabriel com a designer Francesca Quatrini. Os dois tentaram viver juntos durante o bloqueio, mas as diferenças pessoais levaram à eventual separação. Pelo menos é o que foi dito pela apresentadora que considerou o referido encerramento “fatal” devido ao destino de seu relacionamento. Ibn Gabriel. A esse respeito, acrescentou: “Tinha medo de que ele voltasse a morar conosco. O fato de que ele foi deixado para viver sozinho indica maturidade. Levou um bom golpe, mas agora eu vejo isso como bom. Ele tem apenas uma desvantagem: ele é um pouco mesquinho“.