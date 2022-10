12.000 visitantes em Milão na nova “cidade familiar” de Pimpenviera – MI-LORENTEGGIO.COM

(mi-lorenteggio.com) Milão, 25 de outubro de 2022 – Um sucesso importante para assistir e participar da dupla nomeação de BIMBINFIERA realizada ao vivo em Milão de 15 a 16 de outubro no Superstudio Maxi, e de 17 a 23 de outubro, com o digital edição Bimbinfiera @ casa na página do Facebook e Instagram @bimbinfierasfera, que desde 2021 oferece aos pais de toda a Itália acesso gratuito às ofertas exclusivas do evento organizado pela Sfera MediaGroup, a divisão infantil da RCS, que sempre foi um ponto de referência para futuras e novas famílias.

Mais de 12.000 postagens para novos e futuros pais, filhos e cuidadores de toda a Itália (Milão 44%, resto da Lombardia 41% e resto da Itália 15%) na nova “cidade familiar” de Pampfera em Milão, para descobrir as últimas notícias sobre gravidez E bebês e famílias, graças a mais de 70 marcas das principais empresas italianas e mundiais, participando do rico programa de treinamento, treinamento e entretenimento.

Entre as atividades muito apreciadas durante os dois dias: a oportunidade de receber conselhos valiosos de especialistas do setor e profissionais médicos e compartilhar suas experiências com Francesca Falla, educadora de TV celebridade Francesca; Muitas iniciativas para adultos e crianças, para diversão e socialização através do brincar, que é essencial para o desenvolvimento da criança; Áreas bem equipadas para enfrentar confortavelmente a comida do bebê e trocar os bebês; Cursos sobre segurança viária e educação para crianças, organizados pela Polícia do Estado, e sobre segurança e desinfecção de crianças, pela Cruz Vermelha Italiana.

Entre as novidades que a Bimbinfiera apresentou com exclusividade na 58ª edição de Milão, estão também: EMOXIONE, o novo serviço de fotografia pré-natal 5D solicitado em apenas dois dias em Milão por mais de 300 futuras mamães, e a inédita exposição que abrange as etapas de desenvolvimento e crescimento, desde a concepção até 36 meses de idade.

A terceira edição digital do Bimbinfiera @ casa também foi um grande sucesso, alcançando 360.000 pessoas em toda a península (Fonte: Insight Meta Business Suite), que apareceu de 17 a 23 de outubro, das contas do Facebook e Instagram @bimbinfierasfera. Uma semana digital que permite aos pais obter gratuitamente promoções exclusivas, webinars, tutoriais, demonstrações, sugestões de especialistas e profissionais, notícias relacionadas com cuidados e segurança infantil, serviços e produtos de gravidez, amamentação, desmame, hora de dormir, higiene, cuidados com a mãe e o bebé , automóveis e lazer.

Também neste ano, a Bimbinfiera viu de sua parte importantes empresas que escolheram ser parceiras contribuindo ativamente para o desenvolvimento do evento expositivo com ideias e projetos: Chicco, Huggies, Kiabi, Peg Perego, Plasmon – principal parceiro; vida lúdica – parceiro artístico; Unisalus Medical Center Milão – Parceiro Científico. Revistas RCS, eu e meu filho e quimamme.it somos os parceiros de mídia.

O evento Bimbinfiera Fair, já em sua 58ª edição, é organizado pela Sfera MediaGroup, divisão infantil da RCS. O principal grupo editorial internacional e a mais importante empresa de dados familiares do sul da Europa no setor infantil, com presença na Itália, Espanha, França e Portugal, o Sfera MediaGroup é um ponto de referência cultural e informativo para novos e futuros pais.

Graças ao sistema de publicação multicanal, caracterizado pela cooperação de ilustres médicos e especialistas, o Sfera MediaGroup na Itália é o campeão nas bancas, na Internet e nas redes sociais com as revistas Io e il mio Bambino, Style Piccoli, Quimamme. e, em região e número, com os mais importantes eventos italianos voltados para a família, de Bimbinfiera à taxa de natalidade geral, a Pitti Bimbo, e eventos experienciais inovadores, como A casa em todos os lugares, organizados com The Playful Living em junho passado em Milão no evento Vourisalon.

Com sua oferta vertical integrada, completa com atividades de marketing direto, bolsas de bebê, amostras e revistas digitais semanais Mini Mag distribuídas para a comunidade de mães do RCS Childhood System, o Sfera MediaGroup intercepta e atinge mais de 60% das novas mães e novas famílias. Como uma frente essencial de excelência capaz de atingir os objetivos mais ambiciosos das empresas do setor e não do target: gestantes, novas mães e famílias com filhos de 3 a 12 anos.

