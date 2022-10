Ouvir TV | Segunda-feira, 24 de outubro de 2022. GF Vip ganhou 19,7% (2,5 milhões), sobreviventes ainda 14,4% (2,6 milhões). Benny Step (11,3% – 1,7 milhão). Um desastre de caixa por dia (1,6%)

Ontem à noite, segunda-feira, 24 de outubro de 2022, dia 1 da novela sobreviventes Ele surpreendeu 2.595.000 espectadores ou 14,4%. No Kanal 5 – 21h47 à 1h22 – Grande Irmão VIP 2.501.000 espectadores recebidos na frente do vídeo com uma taxa de 19,7% (GF Vip Night: 1.074.000 – 29,2%, Ao vivo: 572.000 – 18,8%). em Rai2 Tudo é possível esta noite 1.747.000 espectadores participaram, equivalente a 11,3% (show de 11 minutos: 1.514.000 – 7,2%). na Itália 1 vingança 1.360.000 espectadores entretidos (7,2%). em Rai3 plugue direto Ele coletou 966.000 espectadores na frente do vídeo, o que equivale a uma participação de 5,1% (visualização de 17 minutos: 1.032.000 – 4,9%). em Rete4 Quarta República O número de espectadores atingiu 980.000 com uma quota de 6,7%. em La7 alerta vermelho E 601 mil espectadores pontuaram com uma participação de 3,3%. Na Tv8, a quarta temporada de Gomorra – Série 330.000 espectadores pontuam 1,7%. em nove Pequena grande Itália Reuniu 596.000 espectadores com 3,1% (segundo episódio em replay: 266.000 – 2,6%). nos 20 guerra dos Mundos Ganhou 260 mil espectadores com 1,4%. no Rai4 SWAT – Equipe Especial de Combate ao Crime 284.000 espectadores pontuam em 1,5%. no filme Rai abaixo da cabeça Atrai 305.000 espectadores e 1,8%. Cerca de vinte e sete Sr. Crocodilo Dundee II 336.000 espectadores pontuam 1,7%.

Ouça a TV Acesso Prime Time

Amadeus ganha por 21,3%.



em Rai1 O habitual desconhecido 4.644.000 espectadores se reuniram em 21,3%. no canal 5 notícias de striptease Registra uma média de 3.850.000 espectadores com 17,7% de participação. em Rai2 Posto TG2 Ganhou 832 mil espectadores com uma taxa de 3,8%. Sobre a Itália 1 NCIS Nova Orleans 1.268.000 espectadores pontuaram 5,8%. em Rai3 O cavalo e a torre Atrai 1.441.000 espectadores (6,7%). colocar ao sol Ele surpreendeu 1.628.000 espectadores (7,4%). em Rete4 Itália esta noite Reuniu 1.168.000 ouvintes (5,5%) na primeira parte e 873.000 espectadores (4%) na segunda parte. em La7 oito e meia Afectou 2.032.000 espectadores (9,3%). na TV8 100% Itália Recebeu 494.000 espectadores com uma taxa de 2,3%. em nove Não esqueça as palavras Ganhou 592.000 espectadores com uma taxa de 2,7%.

começo da noite

A reação em cadeia atingiu 4,77 milhões no início do torneio.

em Rai1 Interação em cadeia – Compreensão ganha-ganha Ganhou uma audiência média de 3.161.000 espectadores (24,5%) enquanto reação em cadeia Reuniu 4.770.000 espectadores (27,8%). no canal 5 Queda Livre – comece o desafio 2.030.000 espectadores (16,8%) enquanto queda livre Afectou 3.257.000 espectadores (19,8%). em Rai2 NCIS Reuniu 447.000 espectadores (2,7%) enquanto 1 pacote por dia Reuniu 312.000 espectadores (1,6%). Sobre a Itália 1 Abrir revista de estúdio 412.000 espectadores se reuniram em 2,9%. NCIS Ganhou 836.000 espectadores (4,4%). Sobre as notícias da Rai3 TGR Reuniu 2.400.000 espectadores com uma taxa de 13,4%. Líquido viscoso 1.052.000 espectadores pontuam 5,4%. Via dei Matti N 0 909.000 espectadores, 4,4%. em Rete4 tempestade de amor 777.000 pessoas se reuniram para ouvir (3,8%). em La7 Diário Político TGLA7 Reuniu 379.000 espectadores (3,3% de participação). na TV8 chefe celebridade Atrai 304.000 espectadores, em 1,7%. em nove dinheiro ou desperdício 330.000 espectadores pontuam 1,8%.

manhã do dia

Matino Sync off Rai1 com mais de um milhão de espectadores.



em Rai1 Revisão de Imprensa TgUnoMattina Ganhou 221.000 espectadores com uma taxa de 9,3%. TgUnoMattinaGenericName Reuniu 624.000 espectadores com uma taxa de 13,8%. lado de dentro TG1 Dos 8 relatados 923.000 espectadores, 18,3%. Uma manhã Ele dá bom dia para 739.000 espectadores com uma taxa de 16,9%. A primeira parte das histórias italianas Ele convenceu 726 mil espectadores com 17,6%. em Canale5 TG5 manhã 1.188.000 espectadores relataram 23,6%. Para acompanhar um compromisso Cinco notícias da manhã Recebeu 1.007.000 espectadores com 22,3% na primeira parte e 817.000 espectadores com 19,8% na segunda parte. em Rai 2 em 8 em três Pontuações de 61.000 espectadores e 1,2%. após TG2 (143000 – 2,9%), Rádio 2 Clube Social 215.000 espectadores ganharam 4,8%. na Itália 1 Ana ruiva Atinge um público de até 225.000 espectadores (4,5%). CSI: Nova York Ele ganhou 157.000 espectadores com uma vantagem de 3,6%. em Rai3 bom dia italia 346.000 espectadores relataram 9,6%. TGR Bom dia área 523.000 espectadores pontuam 11,5%. agora Convence 313.000 espectadores com uma participação de 6,8% (apresentação: 323.000 – 6,4%; Agorà Extra: 227.000 – 5,5%). show de laser 175.000 espectadores em 4,2%. Na rede 4 Perigo Uma média de 124.000 espectadores pontuam (3%). em La7 o todo 134 mil espectadores alcançaram 3,8% no noticiário e 221 mil espectadores com 4,7% no debate. próximo pausa para café Foi relatado por 244.000 espectadores, o que equivale a 5,9%.

meio-dia

Seus fatos excedem 10% na primeira parte.



em Rai1la A segunda parte das histórias italianas 741.000 espectadores reuniram 15,4%. É sempre meio-dia Ganhou 1.474.000 espectadores com uma pontuação de 15,7%. no canal 5 fórum Atinge 1.281.000 espectadores com uma classificação de 18,8%. em Rai2 seus fatos Reúne 539.000 espectadores (10,1%) na primeira parte e 803.000 espectadores (9%) na segunda parte. na Itália 1 CSI: Nova York Ele ganhou 160.000 espectadores com uma classificação de 2,6%. Após a abertura do estúdio, Grande Irmão VIP 615.000 espectadores ganharam 5,4%. Conjunto de mídia de esportes Ganhou 656 mil espectadores com uma taxa de 5,2%. em Rai3 elixir 297.000 espectadores se reuniram em 6%. Seguir TG3 de 12 Ganhou 723 mil espectadores (9,9%). Quantas histórias? Reuniu 571.000 espectadores (5,1%). passado e presente Afectou 546.000 espectadores a uma taxa de 4,3%. em Rete4 monge Agradou 121 mil espectadores em 2,5%. Após a notícia, responda de o segredo Conquistou 212 mil espectadores, com uma taxa de 2,3%. Ela escreveu o assassinato Eu tenho 684.000 (5,6%). em La7 o ar que puxa Afeta 373.000 espectadores com uma participação de 7,4% na primeira parte, e 551.000 espectadores com uma participação de 5,6% na segunda parte chamada “Today”.

tarde

Aparentemente, Vita em Derita já passa das cinco da tarde.

Na Rai1 após TG1 Economia (2.538.000 – 20,3%), Hoje é outro dia Teve 1.661.000 espectadores em 16,5% (show de 21 minutos: 1.667.000 – 14%). paraíso das mulheres O número de espectadores chegou a 1.731.000, ou 21,3%. após TG1 (1.305.000 – 17%), viva a Vida Ele atraiu 1.939.000 espectadores em 21% (largura: 1.554.000 – 19,7%). em Canale5 lindo Ele surpreendeu 2.420.000 espectadores em 19,1%. vida Ele convenceu 2.225.000 espectadores com uma participação de 18,8%. próximo homem e mulher Ele ganhou 2.574.000 espectadores com uma pontuação de 25,8% (Final: 1.970.000 – 23,2%). Fita diária de amigos Reuniu 1.676.000 espectadores com uma taxa de 20,6%. dia Grande Irmão VIP 7 graus 1.556.000 espectadores, 19,5%. Amanhã outro Teve uma audiência média de 1.340.000 espectadores, o que equivale a uma quota de 17%. Cinco da tarde 1.508.000 espectadores acompanhados por 16% (show: 1.432.000 – 17,6%; Atenciosamente: 1.559.000 – 14,2%). em Rai2 14h Ele recebeu 565.000 espectadores com uma taxa de 4,9%. Depois do BellaQuiz (263.000 – 2,6%), que bonito Pontuações de 316.000 espectadores (3,8%). nos seus sapatos Afectou 155.000 espectadores em 1,9%. Na Itália1 o encontro com Os Simpsons Ele coletou 647.000 espectadores (5,4%) no primeiro episódio, 651.000 espectadores (5,7%) no segundo episódio e 567.000 espectadores (5,4%) no terceiro episódio. NCIS Los Angeles Atingiu 347 mil espectadores em 4% no primeiro episódio e 320 mil espectadores em 4% no segundo episódio. Mentalista Pontuações de 282.000 espectadores (3,2%). Na Rai3 um encontro com novidades TGR Foi seguido por 2.167.000 espectadores com 17,8%. Jill Caporetto Participaram 336.000 espectadores, o equivalente a 3,9%. Espere… Jiu Ele reuniu 553.000 espectadores em 7%. geo 930 mil espectadores pontuaram 9,8%. em Rete4 Escritório do fórum Foi seguido por 653 mil espectadores com uma taxa de 5,8%. Diário do dia TG4 Afectou 304.000 espectadores com uma taxa de 3,6%. Em La7 precedido de uma apresentação (467.000 – 4%), Tagada Afectou 526.000 espectadores em 5,6% (concentração: 439.000 – 5,5%). na TV8 o filme amor em apelo Ele ganhou 217.000 espectadores, com uma classificação de 2,7%. em nove Nos passos do assassino Contabilizou 171.000 espectadores e 2%, com o episódio 17.17, e 153.000 espectadores e 1,3%, com o episódio 18.15.

segunda noite

Porta a porta privada menos de 10%.

em Rai1 Especial porta a porta Seguiram-se 701 mil espectadores com uma quota de 9,2%. no canal 5 TG5 noite Teve uma média de 434.000 espectadores, ou 16,4%. em Rai2 Reiniciar 327.000 espectadores pontuam 6,1%. os loucos Atrai 135 mil espectadores, ou 4,4%. Em Rai 3 Médicos na enfermaria 429.000 espectadores e 3,3%. o Linha Noturna Tg3 297.000 espectadores pontuam 4,3%. Sobre a Itália 1 Imprensa na segunda-feira 286.000 espectadores 5,6% (largura: 421.000 – 4%). Na rede 4 motivação Foi escolhido por 149.000 espectadores com 3,7% de participação. em La7 django Representa 117.000 espectadores e 1,7%.

Noticiários

TG1

13h30 3.128.000 (24,7%)

20h 5.248.000 (26,1%)

TG2

13h00 1.655.000 (14,2%)

20h30 1.317.000 (6,1%)

TG3

14h25 1.503.000 (12,9%)

19,00 2.016.000 (13,2%)

TG5

13h00 2.655.000 (22,4%)

20h00 4.137.000 (20,3%) primeira página 3.750.000 (20,3%)

estúdio aberto

12h25 1.011.000 (10,7%)

18,30 486.000 (4,3%)

TG4

12,00 286000 (4,1%)

18,55 horas 674000 (4,3%)

TGLA7

13h30 624.000 (5%)

20:00 1.452.000 (7,1%)

Dados do Auditel por domínios (% de participação)

RAI 1 17,83 15,3 16,25 17,42 19,33 25,18 18,29 11,77

RAI 2 6,08 1,7 6,58 8,18 3,2 2,4 7,01 10,55

RAI 3 6,94 8,56 6,01 8,84 6,08 9,98 5,89 4,14

RAI SPEC 6,22 5,46 6,44 5,04 6,93 6 6,15 5,99

RAI 37,07 31,03 35,29 39,49 35,53 43,55 37,34 32,45

Canal 5 19.33.16 21,21 19,77 19,92 21,58 18,78 16,84 21,49

Itália 1 5,06 3,76 3,3 5,83 4,03 3,86 6,21 6,26

Rede 4 4,41 1,73 2,5 4,79 3,68 3,42 5,71 6.16.1

ESPECIFICAÇÕES MED 9,96 9,79 9,46 8,59 10,06 8,7 10,03 11,32

MEDIASET 38,75 36,49 35,03 39,13 39,36 34,76 38,79 45,22

LA7 + LA7D 5,12 5,04 6,91 5,14 5,79 4,57 6,21 3,41

Satélite 13.09 17.98 14.48 10.2 14.59 12.5 11.68 13.08.00

Terra 5,96 9,47 8,29 6,04 4,72 4,61 5,97 5,84

Outras redes 19,06 27,44 22,77 16,24 19,32 17,11 17,66 18,92

