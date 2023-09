“A beleza ajuda. “Estou noivo de Massimo há nove anos.”

“Confuso, perturbado e encantado.” Estes são os três primeiros adjetivos que vêm à mente Verônica Gentile Quando ele fala sobre sua reação à sugestão de liderança Hienas Sobre a Itália 1. “Então pensei que poderia ser uma bela aventura e uma forma de participar.” Mas a decisão não foi tomada imediatamente. Ela não se jogou no vazio.

“Quando Pier Silvio Berlusconi sugeriu que eu fosse o novo apresentador do Le Iene, fiquei sem fôlego. Por um lado, houve felicidade com a minha escolha, e por outro lado, houve milhares de dúvidas, porque era um “algo” completamente diferente de tudo o que tinha feito antes. Reservei um tempo e conversei sobre isso com meus pais e meu parceiro. Mas no final decidi embarcar nesta aventura. e eu estou aqui.”

Da Stasera Italia ao Controcorrente Hoje em um programa diferente, composto também por investigações que ela está disposta a realizar vestindo também uniforme de repórter. Mas poucos sabem que Verônica vem do teatro. “Sempre quis atuar, desde muito jovem”, disse ela à Di Più Tv. Após a formatura, ela se matriculou na Academia Nacional de Artes Dramáticas Silvio D’Amico, em Roma. Depois disso comecei a trabalhar principalmente em teatro.”

Então, de repente, a imprensa chegou. Porque “além de atuar, sempre tive paixão pela escrita e pela política. Então, enquanto ainda atuava, comecei a colaborar com o jornal Il Fatto Quotidiano. Tudo começou a partir daí.” A partir daí começaram a chamá-la na TV como comentarista.

Veronica Gentile não esconde que a beleza a ajudou. “Eu seria um hipócrita se dissesse o contrário. Hoje em dia, a boa aparência ajuda em qualquer carreira, sem contar que não ajuda quem trabalha na televisão. Mas há prós e contras: “Se você é uma mulher bonita, tem que trabalhar o dobro para provar o quanto é valiosa. Você deve estar sempre pronta, ‘na hora’, para evitar que as pessoas pensem que você acabou de ser escolhida”. .” Pela sua aparência ou talvez porque você é uma “namorada…”.

Veronica Gentile, quem é amiga?

“Nos últimos cinco anos, sempre trabalhei sete dias por semana, inclusive feriados. Coloquei o trabalho acima de tudo e tirei muitas noites de folga. Não foi fácil, mas valeu a pena. Ao meu lado tenho alguém que me ajudou e me entende. Sim, estou noivo há nove anos: o nome dele Massimo Galimberti Trabalha com cinema e é consultor editorial. Para mim, tê-lo perto de mim é essencial.”

