MundialSBK

O Campeonato do Mundo de Superbike MOTUL FIM termina no Autódromo Internacional do Algarve, faltando ainda conquistar três títulos mundiais. Nos anos anteriores, o Pirelli Portuguese Tour foi muito emocionante e também este ano espera-se que seja muito importante. Aproveite cada momento do seu duelo pelo título mundial Álvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) e Toprak Rezatlioglu (Promoção Bata Yamaha WorldSBK): Compre os seus bilhetes para Portimão clicando aqui.

Apenas 47 pontos separam os dois na ronda deste fim-de-semana, pelo que Bautista pode sagrar-se campeão do mundo pela segunda vez no fim-de-semana português, mesmo que no ano passado o nº 54 tenha assinado a corrida da sua vida para complicar as coisas em espanhol. Veremos algo assim novamente desta vez? Experimente todas as emoções em primeira mão em Portimão. Match points do WorldSSP Nicolo Bulega (Aruba.it Racing WorldSSP Team) Enquanto você está no WorldSSP300, tudo pode acontecer.

Muitos shows e entretenimento mesmo fora dos roteiros mais conhecidos com o famoso Paddock Show. Jogos interativos, sessões de meet-and-greet e muito mais, mas também preste atenção às celebrações do pódio, onde você poderá estar em contato próximo com seus pilotos favoritos que celebrarão o sucesso e talvez até um título mundial. Experimente todas as emoções em primeira mão no Circuito de Portimão.

Compre os seus bilhetes para Portimão clicando aqui E viva cada momento do passeio que pode ser decisivo!