Chelsea x Manchester United transmissão ao vivo: previsões da Premier League, como assistir online, notícias, probabilidades

Enquanto o comentário de Cristiano Ronaldo ganha as manchetes do Manchester United, a equipe está entrando em um grande momento sem Eric ten Hag precisar do atacante português, e eles vão tentar continuar contra o Chelsea no sábado. Desde a derrota no derby de Manchester, os Red Devils não perdem há cinco jogos, mas têm sido particularmente eficazes contra os seis principais candidatos com quatro vitórias e uma derrota após derrotar o Tottenham na quarta-feira.

Há trabalho a ser feito contra times que não jogam em suas mãos, mas o Chelsea é o tipo de time que não se segura, então o United terá a chance de aproveitar a posse de bola. Os Blues ainda não sofreram uma derrota sob Graham Potter, mas o desempenho diminuiu devido a uma lesão de Rhys James. Este é o tipo de jogo em que a ausência de seu lateral-direito será grande no ataque e defesa contra Jadon Sancho e Anthony, mas até agora Potter tem um plano para todas as situações no Chelsea.

Aqui estão nossas histórias, como assistir ao jogo e muito mais:

Como você monitora as probabilidades?



Encontro : Sábado, 22 de outubro | Tempo : 12h30, horário do leste

: Sábado, 22 de outubro | : 12h30, horário do leste Local : Stamford Bridge – Londres

: Stamford Bridge – Londres Televisão: NBC | transmissão ao vivo: fuboTV (teste gratuito)

NBC | fuboTV (teste gratuito) Coincidência: Chelsea +115; empate +230; Manchester United +240 (via Caesars Sportsbook)

conspirações

Chelsea: N’Golo Kanté passou por uma cirurgia no tendão e perderá quatro meses pelos Blues porque Potter não parece ter um meio-campo completo à sua disposição. Depois de se aposentar contra o Brentford, a decisão de Conor Gallagher será em tempo de jogo, enquanto Reese James e Wesley Fofana ficarão de fora devido a suas lesões de longa duração.

Manchester United: Ten Hag está em uma situação difícil com seu ataque, já que Anthony Martial perderá a partida devido a uma lesão nas costas. Embora ele fosse elétrico quando disponível com o United, a disponibilidade foi um desafio para o jogador francês. Aaron Wan-Bissaka está de volta aos treinos, mas não estará disponível para a partida, mas com a atuação de Diogo Dalot, será difícil para Wan-Bissaka recuperar o seu papel de titular. Harry Maguire também enfrentará um teste físico tardio, mas não aparecerá nesta partida.

predição

O Manchester United continuará a atacar os quatro primeiros, mas a comida caseira será suficiente para o Chelsea salvar um match point. Escolher: Chelsea 1, Manchester United 1