O caos ainda está no trono

No trono:

A história continua entre Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Discussão entre Ida e Roberta de Pádua. Roberta interveio entre os dois. Eles mostram um vídeo de Roberta e Riccardo Guarnieri conversando sobre Alessandro e Ida nos bastidores. Quando Riccardo entra no estúdio para nos dizer que ouviu Gloria Nicoletti, ocorre “ruína”. Armando Incarnato também intervém contra Alessandro para lhe dizer que não tem reações. Ricardo e Ida brigam muito e Alessandro diz que quer ver Eda a partir de agora como ela se comporta com Ricardo. Roberta diz a Alessandro que ele é cego e não vê que ainda há sentimento entre Ida e Ricardo.

Ainda segundo Gloria Ricciardo, seu coração está comprometido com Ida. Pinócia se formou com Agostino, mas eles decidiram continuar apenas amigos, enquanto Michela não foi com Michela porque Alessandro diz que ela “se sente muito como uma princesa”.

Gemma Galgani se forma com um novo cavalheiro, mas é eliminada pela dama, e ocorre uma discussão entre eles, Tina Cibulari e Gianni Sperti.

Trono clássico:

Quanto ao trono clássico, só se falou de Federico N: ilustrando no camarim com Carola, Federico é tão duro e frio no estúdio, que Carola cai em prantos. Ela quer sair do programa, mas ele a convence a ficar. Eles discutem muito, mas no final eles dançam tão apertados!