Homens e mulheres, Ludovica Valli revela sexo do bebê a caminho

Não há sexo para revelar Vale Ludovica. ex-tronista homem e mulher Ele escolheu um vídeo muito sexy para anunciar um sexo Bebê O que ele vai conseguir de seu parceiro Janmaria de Gregório. O casal, que está noivo há vários anos, já tem uma filhinha AnastasiaNascido em 8 de março de 2021.

E o protagonista do romance é publicado no carretel perfil do Instagram Ela é a filha mais velha do influenciador e empresário, ou melhor, sua mão gentil.

Acariciando suavemente a barriga da mãe, a cor do coração colorido aos poucos se torna clara: azul lindo!

Então, segundo filho Vale Ludovicapara grande alegria de ambos e consequentemente terão o ‘Casal Famoso’.

Parabéns dos nossos seguidores e também de algumas personalidades importantes como as showgirls anteriores Constança Caracciolo e Julia Calcatera.

Após anunciar sua segunda gravidez, ex-rosto foi mostrado namorando Maria de Filippi Ela disse que estava muito doente. Náusea não a deixou sozinha por um momento, ao contrário do que ela estava esperando Anastasia. Ela então admitiu que, embora a chegada do segundo filho fosse profundamente desejada e desejada, ela se sentia culpada pelo primogênito. Anastasia Na verdade, ainda é bastante jovem e precisa de muita atenção.

depois do amanhecer, os vales Muita afeição e solidariedade feminina a dominaram. Na verdade, há muitas mulheres que se sentem culpadas pelo segundo filho. Às vezes você tem a sensação de roubar o carinho do outro, mas o coração de uma mãe inclui todo o amor do mundo!