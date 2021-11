Lady Gaga é o presente indesejado de Fazio? É por isso que ele foi expulso do hotel

Entrevista com Fabio Fazio Lady Gaga Transmitir na noite de domingo como está o tempo Gravado: Para revelar algumas considerações dos fãs, sempre atento a cada detalhe.Lady Gaga chegou como uma tigresa e muito loira, “a maior estrela pop do planeta” como a convidada final na transmissão do episódio. Fabio Fazio.

Lady Gaga: “Bradley Cooper mostrou um pedaço de mim em ‘A Star Is Born’”

Tradição italiana

E a estrela lembrou as tradições italianas preservadas em sua família: “Íamos à igreja de manhã e preparávamos molho de tomate com almôndegas e linguiças”, disse ele, comentando a foto de sua querida avó Angelina. “Sempre penso na minha família. Quando estávamos filmando House of Gucci (de Ridley Scott, nos cinemas em 16 de dezembro), pensei no meu avô Giuseppe, um cara durão. Ele era sapateiro. Foi casado com minha avó por vida. Toda vez que falo com ela, ela é cega e me diz ‘Estou aqui pensando no seu avô’. “Enquanto filmava House of Gucci, ele diz que não pôde visitar a Itália:” Estávamos na zona vermelha por Eu e a Covid respeitamos as regras. Por isso não andei por aí, fiquei no hotel. Gostaria também de agradecer as pessoas que trabalham no setor saúde. Lamento e rezo sempre por aqueles que perderam um ente querido devido para a Covid. ”

Lady Gaga: “Na Itália foi o momento em que senti a coisa mais linda da minha vida!”

