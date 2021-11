Justin Bieber anuncia nova data para turnê pela justiça mundial

Justin Bieber anunciou novas datas para sua ‘World Justice Tour’.

O produtor de sucesso “Yummy” fará uma turnê pelos cinco continentes, viajando por mais de 20 países e tocando em mais de 90 datas entre maio de 2022 e março de 2023.

Justin toca no Reino Unido de 8 a 26 de fevereiro de 2023 com shows em Glasgow, Aberdeen, Londres, Birmingham, Manchester e Sheffield.

As novas datas vêm depois da recém-anunciada turnê norte-americana de 52 datas no próximo ano, que começa em San Diego em 18 de fevereiro.

“Justice World Tour” marcará o primeiro lançamento global do cantor de “Sorry” desde 2017 e promete ser uma celebração para os fãs da estrela depois que os shows foram inicialmente excluídos devido à pandemia do coronavírus.

A turnê recebeu o nome do último álbum de Justin, “Justice”, que foi lançado em março e estreou como a gravação mais transmitida em 117 países e gerou canções como “Anyone” e “Peaches”.

O dueto de Bieber com The Kid LAROI, “Stay”, foi lançado em julho e se tornou a faixa mais rápida de todos os tempos a atingir um bilhão de streams no Spotify.

A pop star exibiu sua primeira performance completa de três anos em Los Angeles na véspera de Ano Novo de 2020 e expressou seu desejo de se reconectar com seus fãs ao redor do mundo.

Justin disse: “Trabalhamos duro para criar o melhor show que já fizemos e mal podemos esperar para compartilhá-lo com os fãs de todo o mundo. É isso.”

Os ingressos estarão à venda a partir de sexta-feira (19/11/21) e mais shows na Ásia e no Oriente Médio serão anunciados em breve.

Datas da turnê mundial de Justin Bieber:

2022

22 de maio Monterrey, México – Estádio de Beisebol de Monterrey

23 de maio Guadalajara, México – Estádio 3 de março

25 de maio Cidade do México, México – Foro Sol

3 de agosto Skanderborg, Dinamarca – Bela festa

5 de agosto Malmö, Suécia – Bigslap Xl

7 de agosto Trondheim, Noruega – verão em Trondheim

9 de agosto, Helsinque, Finlândia – Parque Kisanimen

4 de setembro Rio de Janeiro, Brasil – Uma rocha no Rio

7 de setembro Santiago, Chile – Estádio Nacional

10 de setembro Buenos Aires, Argentina – um estádio único em La Plata

28 de setembro Cidade do Cabo, África do Sul – Estádio da Cidade do Cabo

1º de outubro Joanesburgo, África do Sul – Estádio FNB de Joanesburgo

13 de outubro, Tel Aviv, Israel – Parque Hirkon

22 de novembro PERTH, AUSTRÁLIA – HBF Park

26 de novembro Melbourne, Austrália – Marvel Stadium

30 de novembro em Sydney, Austrália – Sydney Football Stadium

3 de dezembro, Brisbane, Austrália – Suncorp Stadium

7 de dezembro, Auckland, Nova Zelândia – Mount Smart Stadium

2023

13 de janeiro Amsterdã, Holanda – Ziggo Dome

16 de janeiro Hamburgo, Alemanha – Barclays Arena

18 de janeiro Zurique, Suíça – Hallenstadion

21 de janeiro Lisboa, Portugal – Altice Arena

23 de janeiro Madrid, Espanha – WiZink Center

25 de janeiro Barcelona, ​​Espanha – Palau Sant Jordi

27 e 28 de janeiro Bolonha, Itália – Unipol Arena

31 de janeiro de Colônia, Alemanha – LANXESS Arena

2 de fevereiro Frankfurt, Alemanha – Festhalle

4 de fevereiro, Berlim, Alemanha – Mercedes-Benz Arena

8 de fevereiro, Glasgow, Reino Unido – OVO Hydro

11 de fevereiro, Aberdeen, Reino Unido – P&J Live

13 e 14 de fevereiro Londres, Reino Unido – The O2

22 de fevereiro, Birmingham, Reino Unido – Resorts World Arena

25 de fevereiro Manchester, Reino Unido – AO Arena

26 de fevereiro Sheffield, Reino Unido – Utilita Arena

6 de março Paris, França – Accor Arena

9 de março Munique, Alemanha – Olympiahl

11 de março Budapeste, Hungria – Praça Budapeste

12 de março, Praga, República Tcheca – O2 Arena

15 de março Estocolmo, Suécia – Tele2 Arena

17 a 18 de março Copenhagen, Dinamarca – Royal Arena

20 de março Antuérpia, Bélgica – Sportpaleis

24 Marzo Viena, Áustria – Wiener Stadthalle

25 Marzo Cracóvia, Bolonha – Torn Arena