Homens e mulheres: a opinião de Shea no episódio 15/11/21

Bello ataque unânime contra Biagio di Maro, Hã. Um grito maravilhoso com o qual obviamente concordo plenamente, o que foi necessário para um downsizing ”falso não vale nada(Cit.) Mas há apenas um, ou melhor, dois.

primeiro ponto, Biagio Definitivamente é uma coisa ruim, a caverna é uma das piores que vendem mussarela só para conseguir o amor verdadeiro Bronze. Mas vamos parar de reverenciar aqueles que propositalmente decidiram sair, por favor. Por que não, não há vítima do ghoul do mal Elius. Todas elas são mulheres adultas que sabem no que estão se metendo, e sabem disso melhor do que qualquer outra pessoa que já teve alguma coisa a ver com isso no passado. homem e mulher Existem muitos vídeos por aí, mas eles não ligam (para ver, ou por estupidez, ou por uma combinação dos dois fazendo a mesma coisa). Na verdade, eles geralmente também são um fenômeno na série. ”Eu conheço a fama dele, mas seria diferente para mimMas não, é sempre o mesmo da história. Sempre. Anos atrás.

foi assim com Daniela (que agora se preocupa com ‘falta de sensibilidade” a partir de Marcelo messina da direção de Nancy. Ela estava namorando Biagio Pense na insensibilidade de outros homens. Eu não sei sobre você, mas realmente me faz rir assim.) Foi da mesma forma com rosadoque ele agora consideraimpuro e ignoranteMas ela foi jantar de qualquer maneira, mesmo que ele não tivesse adivinhado antes. Foi assim com cada stracaze * ou mulher que sempre saiu com mussarela.

E eu tenho alguns bolsos nos bolsos dessas mulheres (a quem ele realmente chama de mulheres é um eufemismo) que primeiro interpretam as bravas heroínas que “Eu quero bater minha cabeça sozinho“, Mas eles ainda tiveram que interromper minha ligação quando bateram nela. Você queria bicicleta mussarela? Então não chore pelo leite que você já derramou.Vinte e quatro meninas antes de você já derramar.

NS Sarah Zelle Não a elogiando porque “Você está certo, você não perdeu nada“É simplesmente o pior de todos. Porque não há”Na primeira parte da minha vida usava muito a cabeça, agora quero usar a barriga e o coração“Isso vai, em face de um sol tão sensacional como Biagio, Ninguém.

É menos justificado do que os outros, no que me diz respeito. Para outros, tem passagens daqueles que os precederam, para ilustrar o ominicchio à sua frente. Em vez disso, ela tem sua experiência em primeira mão, porque sua cabeça nos atingiu não uma, não duas, mas pelo menos trezentas vezes. E para entender que realmente não valia a pena, bastava o primeiro, hein.

Manko estava loucamente apaixonado, enquanto ela afirma Tina Cibulari Seria bom vê-la ainda lá para fazer a partida por ele, dado que Biagio Ele já provou seu oportunismo inúmeras vezes, incluindo neste verão, quando ele estava revista Ele fez declarações honestas que não só se traduziram em qualquer ação instantaneamente, mas estranhamente Eles não encontraram uma correspondência, mesmo depois de retomar o envio. E de fato há depois disso Zile A visão da mãe da mulher frustrada e aflita nos deu, Como para este dia. Exceto então desfazê-lo.

E está tudo bem uma vez, mas você passa a segunda, mas em um determinado momento – eu pensarei mal, claro … – Se alguém disser isso para mim apesar do estômago e do coração “Ainda há racionalidade nessa situação, não sou tão estúpido“Me faz pensar que toda essa ingenuidade que é impulsionada pelo sentimento de cegueira na base não está ali, pelo contrário. As câmeras daqui não fazem mal a ninguém, principalmente do centro de estudos Descuidadamente Eu não o vejo há um tempo …

O segundo ponto, concluo, acho inútil dizer “Espero que nenhuma mulher jamais invoque este objeto. Você tem que ser deixado de lado até que eles decidam jogá-lo no lixoPorque é verdade, as pessoas amam Biagio coloca arrepios; Mas quem continua dando a ele um palco para deixar seus porcos confortáveis, embora seja tão óbvio para todos que encontrar o amor não o vence com um clube abençoado, isso não é exceção.

No trono clássico Deixe-me dizer algo na hora. Maria de filippi Hoje, eles afirmam que estão fazendo uma tentativa Andrea Nicole Conti Esclarecer “Realmente, porque o que era antes não estava certo, porque não eraMuito respeitoso, com certeza. Mas se quisermos eliminar todas as formas de discriminação, temos que começar a parar de tratar as pessoas de forma diferente, antes de mais nada. Porque eu concordo com Gianni Sperti quando você diz isso Nicole E “Uma das pessoas mais doces que conheci na minha vida“.Mas então o discurso não pode continuar dizendo”Você tem o talento de ser capaz de explicar tudo e de entender tudo mais do que nós“.”nós“Quem, por favor? Fale sobre você Gianni, Não denós“

Nicole Ela é realmente uma garota maravilhosa. Ela tem estilo, classe, muita educação e se importa muito. Mas isso é porque, ponto final. E se nenhum navio me convence com os pretendentes, eu amo o relacionamento que ela tem com ela Roberta GiustiOutra garota maravilhosa. Ver como eles se apóiam, como se dão as mãos quando os discursos ficam mais difíceis, como são encorajados com apenas um olhar vale mil discursos. Joe Squillo Sobre a solidariedade das mulheres.

Nota. Mas que dia doce ela é Samuel CarnianiHavia mais desses caras por aí!

Nota 2. Dando Tal como Isso nem mesmo é durante a luta em defesa de Sarah Consegui salvar os poços emA mulher racional que nunca teve carne de porco na frente de seus olhos” Isabella Ricci, Tini Doro … eu sinto você!

Nota 3. Hoje voltei para a escola por alguns segundos. para mim “Preencha os espaços“Hora de inglês, para ser mais exato. Mas alguém me esclarece, porque estou muito curioso para o que ele disse que Carlo contra Biagio Quando eles estragaram tudo como meia frase. Estou sugerindo novamente e espero que alguém tenha a solução:

Mas como você se concentra em Sarah Por que ele a beijaria e a levaria para sair e então convidaria outra pessoa na mesma noite ou no dia seguinte para jantar fora? Mas eu digo, eu conheço uma pessoa e só tenho olhos para ela. Eu não olho para os outros. Mas ____ todo o corredor aqui, __________________, mas o que isso significa? você está de brincadeira? Mas concentre-se em uma pessoa!

