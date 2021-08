Federico Zampaglione se casou com Giglia Marra: Aqui está o look

mordida de víbora

Música, dança selvagem e muita diversão foram os ingredientes de um casamento Federico Zampaglioni NS Mara Lilly. Depois de adiar a comemoração por conta do vírus Corona, no dia 11 de agosto, a cantora e atriz disse sim na Igreja de Santa Maria Assunta em Mottola, na província de Taranto. a música Nós se alguma coisaDedicada pelo líder de Tiromancino à sua namorada em 2018, a banda sonora para o momento romântico de atirar balões brancos no final do concerto. Ela acompanhou o noivo até o altar Linda, a filha de 11 anos que ele teve de Claudia Gerini, Delicioso em uma nuvem de tule branco. A noiva, é claro, era linda.

Look de casamento de Giglia Mara

No vestido de noiva Mara Lilly Foi uma visão. para casamentos com Federico Zampaglione Escolha uma criação elegante de Alessandro Angelozzi Couture. Sereia bordada à mão em vestido rosa claro com micro-jato embrulhado perfeitamente na silhueta da atriz. Um look elegante e romântico com cauda longa, não falta o toque de flerte certo graças a algumas transparências discretas e um decote em V que valoriza o corpete. Para completar o look, capa e véu de cetim de seda destacável, preso no nó baixo, são enfeitados com as mesmas penas do vestido (ambos usados ​​na igreja, mas retirados para a festa).

no pé Mara Lilly Ela estava usando sapatos de joias loreblu. Uma modelo muito brilhante, ela também parece especialmente confortável desde que a noiva confirmou nas redes sociais: “Eles me deixam dançar pizza também.” Depois da cerimônia religiosa, na verdade, a festa mudou-se para a fazenda, e lá os 170 casais e convidados deram início a danças e música selvagem.

Marido Perfeito de Federico Zampaglioni

Federico ZampaglioneEla estava mais elegante do que nunca. ele disse sim Mara Lilly Jogue a carta da simplicidade com um terno preto com gravata e camisa branca. Na flor da lapela, como sempre, uma flor foi pendurada no buquê da noiva.

Navegue pela galeria para ver o álbum de casamento de Federico Zampaglione e Giglia Marra e descubra cada detalhe de seus looks …

