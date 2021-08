Roma Training 2021-22. Jogadores, treinador, propriedade, descanso

Jogadores da Roma, escalação oficial 2021-22. Treinador de futebol e propriedade do Roma Football Club.

A formação oficial de futebol roma Entre compras, alienações e renovações, mudou dramaticamente. Começando com a emocionante chegada de Jose mourinho. Aqui está o elenco Giallorossi 2021-2022, as funções e nomes dos jogadores Capitolinos, com todos os detalhes da propriedade do clube nos Estados Unidos.

Atualizado em 16 de agosto de 2021

Jogadores da Roma 2021-22

O mercado de Roma Calcio entre chegadas e partidas ainda não está completo. Aqui estão os diferentes jogadores Giallorossi, com base em suas funções em campo.

goleiros

Roy Patricio

Guarda-redes com experiência consolidada, primeiro no Sporting de Lisboa e depois no Wolverhampton, Rui Patricio é uma das posições que Mourinho tanto solicitou. A pole da seleção portuguesa que conquistou o Campeonato Europeu de 2016 e a Liga Europeia das Nações de 2019 é a sua primeira experiência em Itália. Ele chegou a Roma com mais de 440 partidas pelo clube.

Os outros goleiros são de rosa

Daniel Olsen

Daniel Fozato

Defensores

Chris Smalling

Uma peça valiosa do elenco da Roma, muito procurada no mercado, foi reconfirmada e inicia sua terceira temporada no Giallorossi após a chave da Euro 2020 com a Inglaterra, onde foi um dos melhores defensores da análise.

Rick Karsdorp

Ao chegar a Roma proveniente do Feyenoord no ano passado, disputou 34 jogos na sua primeira época com a camisola dos Giallorossi, e o “treino holandês” foi bem confirmado na equipa titular de José Mourinho.

Matthias Vina

Ela é um maiô chegou. O uruguaio, nascido em 1997, Viña chegou a Roma depois de uma longa experiência no Nacional onde disputou todo o processo entre as equipes juvenis e a primeira equipe antes de passar para os brasileiros do Palmeiras, com quem o Paulistao venceu no ano passado. Ele foi listado no Top11 da América do Sul após sua atuação com a camisa da Celeste.

Leonardo Spinazzola

A força da seleção nacional de Roberto Mancini no Campeonato Europeu, ele foi um dos melhores até sua dramática lesão no tendão de Aquiles. O extremo está há algum tempo a trabalhar na sua recuperação, que deve começar o novo ano.

Outros defensores em rosa

Ricardo Calviore

Roger Ibanez

David Santon

Brian Reynolds

Gianluca Mancini

Marash Kumbula

Federico Fazio

meio-campistas

Lorenzo Pellegrini

Ele terá o privilégio de usar a braçadeira de capitão Giallorossi. Nascido e criado em Roma, ele voltou ao Capitoline Club em 2017, após duas temporadas no Sassuolo. Ele começou a temporada com grande motivação e arrependimento intenso por uma lesão muscular que o impediu de estar no Euro 2020.

Niccolo Zaniolo

Não fosse por um contrato assinado há três anos, deveria ser considerado um dos novos negócios da Roma Mourinho. Um talento extraordinário retardado por muitos problemas físicos e lesões. Sem comparecimento oficial nas últimas duas temporadas. Mas o meio-campista finalmente se apresenta no início da nova temporada em condições que o permitem se tornar um jogador decisivo.

Henrikh Mkhitaryan

A terceira temporada em Roma para o jogador armênio, que renovou seu contrato imediatamente após o anúncio da chegada de José Mourinho. Um jogador flexível e com grande apoio às linhas ofensivas ao nível da assistência e apoio, sabe ser um jogador decisivo na fase ofensiva.

Outros meio-campistas da equipe

Amadou Diawara

Eprima Darboy

Brian Kristanti

Villar Gonzalo

Jordan Veritot

atacantes

Tammy Abraham

Um talento que cresceu nas seleções juvenis do Chelsea, Abraham é uma das contratações mais caras da história recente da Roma, quase € 40 milhões pelo card e um contrato de cinco anos para o jogador inglês que voltou de três temporadas por empréstimo, a mais recente no Aston Villa (25 gols em 37 partidas). É ele o jogador que, aliás, terá de substituir Eden Dzeko, que se transferiu para o Inter, na economia do jogo ofensivo.

Eldor Shumorodov

Outra compra importante para Giallorossi: o craque uzbeque, muito rápido e muitas vezes decisivo no ano passado dentro e fora da área, vem de uma fantástica temporada de estreia com o Gênova. Adiciona capricho e potencial a um par muito jovem e talentoso.

Stephan El Shaarawy

A Roma teve o mérito de trazer de volta à Itália um talento impressionante, que talvez tenha terminado prematuramente em um torneio muito rico, mas esporádico, como o chinês. O Shanghai Shenhua cobriu-o com o ouro, mas a Roma pode dar-lhe o papel de liderança que ele merece como o “Faraó”. O sinal do destino é aquele que viu a Roma regressar à Europa na fase final do torneio no ano passado.

Outros atacantes em rosa

Pedro

Borja Mayoral

Carles Perez

José Mourinho – treinador

É sem dúvida a oferta mais emocionante da temporada do mercado de Giallorossi. O movimento surpreendente foi a chegada de um técnico do Treble que desalojou completamente a imprensa e os fãs que não esperavam nada parecido. Entre os muitos rumores do mercado sobre o banco, a partida de Mourinho nunca foi transmitida. Em vez disso, a Special One retorna à Itália com um projeto ambicioso e um contrato de vários anos. Treinador de Mourinho depois do Inter real MadridE ChelseaE Manchester United NS Tottenham. orgulhoso 21 títulos nacionais e quatro taças europeias (duas Liga dos Campeões com o Porto e o Inter).

propriedade de roma calcio

Cigano americano. O Grupo Giallorossi, após a venda de James Pallotta, que havia adquirido a maioria das ações do clube em 2011, é propriedade do grupo americano Friedkin Group liderado pelo empresário Dan Friedkin, o maior distribuidor global do clube. Marca Toyota, está envolvida em muitas atividades relacionadas com o mundo da comunicação e entretenimento.

Uma fortuna pessoal de quase cinco bilhões de dólares. À frente do clube, o director-geral Guido Vienga e o director-geral Thiago Pinto, o antigo Deus da Máquina desde a chegada de Mourinho.

Quantos títulos conquistou a Roma? Palmaris

Roma, fundada em 1927 possui 14 prêmios italianos NS dois títulos internacionais Mas sem Copas da Europa de grande prestígio. Os campeonatos são três, ainda que o primeiro tenha chegado em 1942, em pleno conflito no final de um campeonato condicional e os torcedores lembram-no como o primeiro sucesso histórico do reconstituído Giallorossi depois de 1945 e é o lendário time Liedholm vencido por Bruno Conti, Roberto Brozzo e Agostino Di Bartolome contra a Juventus comandada por Michel Platini.

O último campeonato que ele ganhou em Roma foi um campeonato Fabio Capello em 2001, Sempre na frente da Juventus e arrancado da Lazio que venceu no ano anterior. Nove vitórias em Taça italiana Entre 1964 e 2008, os Giallorossi ergueram o último troféu. Supertaça Nacional em 2001 e 2007.

Veja também: jogadores de futebol da Roma