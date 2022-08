Anne Heishi está com morte cerebral, carros serão cortados, anunciou porta-voz da família

Anne Heche foi declarada com morte cerebral e a família desconectará os órgãos que a mantêm viva e começará a doar órgãos, conforme a vontade da atriz.

que diabosFoi anunciado que a atriz sofreu um terrível acidente de carro na semana passada morte cerebraldepois que ele acabou em coma após Efeito violento da máquina quem o dirigia. Segundo relatos do TMZ, a família vai separar as máquinas Você mantê-lo vivo e você vai começar a Doação de órgãosComo desejado pela atriz.

A atriz pediu doação de órgãos

É o representante da família de Anne Heshe quem dá a notícia de sua morte iminente: “Infelizmente, devido ao seu acidente, Anne Heche sofreu uma lesão cerebral grave devido à falta de oxigênio e ainda está presenteEm coma, em estado crítico. Não se espera que ele sobreviva.” Lemos nas páginas do TMZ, onde foi determinado que os dispositivos de suporte à vida ainda estão ativos para determinar se os órgãos do homem de 53 anos são elegíveis para doação: “Sempre foi sua escolha doar seus órgãos e sobreviver para determinar se alguns deles são viáveis”. O porta-voz da família Heche reitera:

Gostaríamos de agradecer a todos por seus bons votos e orações pela recuperação de Anne e agradecer à equipe dedicada e às enfermeiras maravilhosas que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no West Hills Hospital.

Memória da família Ann Heck

O comunicado emitido nas últimas horas continua com uma mensagem de condolências e relembra a atriz cujas condições são tão graves desde a sua chegada ao hospital que Heishi lutou até ao fim para recuperar, infelizmente em vão:

Anne tinha um grande coração e tocou a todos que conheceu com sua alma gentil. Mais do que seu talento excepcional, ela viu espalhar bondade e alegria como o trabalho de sua vida, especialmente mover a agulha para aceitar aqueles que ama. Ela será lembrada por sua corajosa honestidade e fará muita falta por sua luz.

Reconstrução do acidente

De acordo com uma reconstrução preliminar pela polícia e testes realizados após o acidente, a atriz estava sob a influência de cocaína, não de álcool, quando seu carro colidiu com uma casa causando um incêndio horrível. Ela foi fotografada no carro com uma garrafa de vodka. Heche acidentalmente perdeu o controle do carro e após o incêndio, segundo o DailyMail, levou mais de uma hora para extinguir completamente as chamas, que já haviam enchido o corpo da mulher de queimaduras.